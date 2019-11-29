По Сети гуляет вредный лайфхак по быстрой разморозке стекла автомобиля

Не все йогурты и лайфхаки одинаково полезны. Более того, даже один вредный совет может навредить сильнее, чем целая упаковка просроченных йогуртовых продуктов.

По Сети уже третью неделю активно гуляет в нескольких версиях и в каждой из них мощно набирает лайки вот этот лайфхак. Ничего особенного — якобы практичный совет по быстрой и незамысловатой разморозке лобового стекла автомобиля в зимний период.

Авторы ролика утверждают, что все просто. Набираешь в пластиковый пакет с застежкой горячей воды (можно лить прямо из-под крана), потом спускаешься к своей тачке, поводишь пакетиком по заиндевевшему лобовику и становишься свидетелем чуда: наледь, которую обычно приходится долго и упорно соскабливать специальным скребком, мгновенно исчезает. Та-дам!