Пт, 29.11.2019
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По Сети гуляет вредный лайфхак по быстрой разморозке стекла автомобиля

Стекло автомобиля зимой

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Смотри, как не нужно делать ни в коем случае, учит журнал maximonline.ru.

Не все йогурты и лайфхаки одинаково полезны. Более того, даже один вредный совет может навредить сильнее, чем целая упаковка просроченных йогуртовых продуктов.

По Сети уже третью неделю активно гуляет в нескольких версиях и в каждой из них мощно набирает лайки вот этот лайфхак. Ничего особенного — якобы практичный совет по быстрой и незамысловатой разморозке лобового стекла автомобиля в зимний период.

Авторы ролика утверждают, что все просто. Набираешь в пластиковый пакет с застежкой горячей воды (можно лить прямо из-под крана), потом спускаешься к своей тачке, поводишь пакетиком по заиндевевшему лобовику и становишься свидетелем чуда: наледь, которую обычно приходится долго и упорно соскабливать специальным скребком, мгновенно исчезает. Та-дам!

Ну что тут скажешь? Пожалуй, только одно: не делай так никогда! По крайней мере, на своем автомобиле. Сочетание холодного стекла и горячей воды из пакета — это прямая и явная угроза для лобовика. Экстремальный перепад температур может запросто спровоцировать появление трещин на поверхности. Оно тебе надо?

Смотрите лайфхак ЗДЕСЬ!

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