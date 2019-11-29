По Сети гуляет вредный лайфхак по быстрой разморозке стекла автомобиля

Не все йогурты и лайфхаки одинаково полезны. Более того, даже один вредный совет может навредить сильнее, чем целая упаковка просроченных йогуртовых продуктов.
По Сети уже
Авторы ролика утверждают, что все просто. Набираешь в пластиковый пакет с застежкой горячей воды (можно лить прямо из-под крана), потом спускаешься к своей тачке, поводишь пакетиком по заиндевевшему лобовику и становишься свидетелем чуда: наледь, которую обычно приходится долго и упорно соскабливать специальным скребком, мгновенно исчезает. Та-дам!
Ну что тут скажешь? Пожалуй, только одно: не делай так никогда! По крайней мере, на своем автомобиле. Сочетание холодного стекла и горячей воды из пакета — это прямая и явная угроза для лобовика. Экстремальный перепад температур может запросто спровоцировать появление трещин на поверхности. Оно тебе надо?
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