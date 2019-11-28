"Невыносимая боль": Мадонна обратилась к поклонникам

Более того, певица призналась, что сейчас ее мучает невыносимая боль и ей необходимо прислушиваться к советам врачей. На своей странице в Instagram 61-летняя исполнительница извинилась перед поклонниками и предупредила об отмене своего гастрольного тура Madame X. Мадонна отменила выступления в Бостоне 30 ноября, 1 и 2 декабря. Деньги за билеты зрители получат обратно.