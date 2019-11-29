«Надеюсь, папа отреагирует»: внебрачный сын Цискаридзе заявил, что у него рак

Так, Акперов признался, что его здоровье сильно пошатнулось из-за равнодушия артиста балета. У него буквально разболелось сердце, и врачи приняли решение доставить его в медицинское учреждение.

«Очень плохо мне было совсем недавно. Сердце колотилось, болело очень сильно. Я лежал в больнице. Я не могу сказать, из-за чего. Доктор сказал мне не переживать. Меня уже сейчас, к счастью, выписали. Я даже маме об этом не сказал», – рассказал Тимур.

По его словам, его мать активно разыскивает сына. Она хочет, чтобы молодой человек перестал преследовать народного артиста России, и купила ему билеты в Баку.

Сам же молодой человек уже больше месяца пытается добиться встречи с балеруном. Тот же игнорирует его и не желает признавать свое отцовство. Сейчас Тимур сообщил российским СМИ страшную тайну - он болен раком желудочка мозга.

«Я очень надеюсь, что папа хотя бы на это как-нибудь отреагирует», – заключил Тимур. По словам Акперова, у него рак. Внебрачный сын Цискаридзе даже предоставил справку, лишь бы отец его принял и полюбил.

Возможно, именно онкология Тимура могла бы сблизить родственников. Как известно, позитивные моменты способствуют улучшению состояния, а это именно то, что сейчас нужно Тимуру.

Вполне возможно, что Цискаридзе все же оттает и попытается понять своего сына, наладить с ним общение. Тогда у его внебрачного ребенка появиться шанс пойти на поправку. Пока же Тимуру остается лишь ждать, когда этот момент настанет.

Ранее Topnews писал о том, что студент актерского факультета Тимур Акперов в своем Instagram на всю Россию заявил, что является внебрачным сыном Цискаридзе и даже готов пройти ДНК-тект, чтобы подтвердить родство. Свои посты он сопроводил коллажами с «отцом», а также хештегам #Прямой эфир, #Андрей Малахов, #Россия1 и #Первый Канал. Видимо, чтобы на его пост обратили внимание редакторы ток-шоу, пресса и сам балетмейстер.