В Сеть слили видео падения Меркель на сцене

Это уже не первый случай, когда Меркель не желая того демонстрирует публике свои проблемы со здоровьем, пишет Topnews.
Канцлер Германии Ангела Меркель Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности, поднимаясь на сцену, споткнулась и упала. Видео инцидента опубликовало издание Daily Mail на своем YouTube-канале.
Поднявшись все-таки на сцену Меркель отшутилась по этому поводу, заявив, что просто не видела ступеньки, но в следующий раз обязательно ими воспользуется.
Напомним, летом 2019 года Ангеле Меркель становилось плохо на нескольких официальных мероприятиях. У нее случался приступ дрожи на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и премьером Финляндии Антти Ринне.