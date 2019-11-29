В Сеть слили видео падения Меркель на сцене

Поднявшись все-таки на сцену Меркель отшутилась по этому поводу, заявив, что просто не видела ступеньки, но в следующий раз обязательно ими воспользуется.

Напомним, летом 2019 года Ангеле Меркель становилось плохо на нескольких официальных мероприятиях. У нее случался приступ дрожи на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и премьером Финляндии Антти Ринне.