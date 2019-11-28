"Не люблю считать чужие деньги". Пригожин призвал не лезть в карман к Ротару

Пугачева и Ротару пели еще в советское время, получая по 7 рублей за концерт. Это смешные деньги, а силы и голос уходят. Мы часто даем благотворительные концерты, артисты в этом случае сами ничего не получают, а коллективу за это выступление нужно заплатить,