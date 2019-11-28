"Не люблю считать чужие деньги". Пригожин призвал не лезть в карман к Ротару

Российский продюсер заявил, что гонорары высокооплачиваемых российских звезд в разы отличаются от доходов их иностранных коллег, сообщает Лайф.
Стало известно, что гонорар певицы Софии Ротару за московские корпоративы в Новый год составляет 3,8 миллиона рублей (60 тысяч долларов). Известный российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал НСН, много это или мало.
Не люблю считать чужие деньги, чужие гонорары. Нет тайны в том, сколько кто зарабатывает. В Америке звезда первой величины зарабатывает от миллиона долларов и выше. Наши артисты в этом отношении являются самыми скромными,
— отметил Иосиф.
Продюсер также отметил, что большое количество средств из заработка артиста уходит на содержание коллектива, сценические костюмы и постановку номеров. Он добавил, что, говоря об огромных заработках звезд, не стоит забывать, что, если артиста приглашают, значит, его хотят видеть и готовы платить ему такие деньги.
Пугачева и Ротару пели еще в советское время, получая по 7 рублей за концерт. Это смешные деньги, а силы и голос уходят. Мы часто даем благотворительные концерты, артисты в этом случае сами ничего не получают, а коллективу за это выступление нужно заплатить,
— заметил Иосиф Пригожин.