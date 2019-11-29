Взрыв в небе над Челябинском 28 ноября неизвестного объекта напугал город

Объект затем принял форму неправильного фонаря, повисел еще 1-2 минуты, вспыхнул и пропал.
В четверг в небе над Свердловской и Челябинской областями заметили странный светящийся объект. По словам очевидцев, это объект «пролетел и взорвался», после чего остался только дым и неприятный запах, пишет Topnews.
Жительница деревни Малиновка рассказала, что объект сгорел высоко над землей, но затем появилось большое количество дыма.
Профессор Физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский, проанализировав траекторию объекта, выразил уверенность, что это не метеорит. Некоторые сошлись во мнении, что причиной такого явления стала запущенная с полигона Капустин Яр ракета «Тополь». Об этом сообщало Министерство обороны РФ.