Взрыв в небе над Челябинском 28 ноября неизвестного объекта напугал город

Как сообщает 74.RU, это явление было зафиксировано около 19:30 по местному времени. Объект около минуты висел над городом, потом погас.

Жительница деревни Малиновка рассказала, что объект сгорел высоко над землей, но затем появилось большое количество дыма.

Профессор Физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский, проанализировав траекторию объекта, выразил уверенность, что это не метеорит. Некоторые сошлись во мнении, что причиной такого явления стала запущенная с полигона Капустин Яр ракета «Тополь». Об этом сообщало Министерство обороны РФ.