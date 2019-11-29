Пт, 29.11.2019
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Взрыв в небе над Челябинском 28 ноября неизвестного объекта напугал город

Взрыв в Челябинске 28 ноября: в небе над городом пролетел и взорвался неизвестный объект

ФОТО: topnews

Объект затем принял форму неправильного фонаря, повисел еще 1-2 минуты, вспыхнул и пропал.

В четверг в небе над Свердловской и Челябинской областями заметили странный светящийся объект. По словам очевидцев, это объект «пролетел и взорвался», после чего остался только дым и неприятный запах, пишет Topnews. 

Как сообщает 74.RU, это явление было зафиксировано около 19:30 по местному времени. Объект около минуты висел над городом, потом погас. 

Жительница деревни Малиновка рассказала, что объект сгорел высоко над землей, но затем появилось большое количество дыма.

Профессор Физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский, проанализировав траекторию объекта, выразил уверенность, что это не метеорит. Некоторые сошлись во мнении, что причиной такого явления стала запущенная с полигона Капустин Яр ракета «Тополь». Об этом сообщало Министерство обороны РФ.

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