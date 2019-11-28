Чт, 28.11.2019
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Фото: Геттер Яани с маленькой дочерью улетели из Эстонии

Геттер Яани в студии Myhits в 2018. году.

ФОТО: Madis Sinivee

Певица Геттер Яани (26) в мае этого года впервые стала матерью. Теперь Геттер поспешила отправиться с 6-месячной дочерью в первое совместное путешествие. 

Отправившаяся в отпуск Геттер опубликовала в сети две фотографии, на которых красавица изображена со своей дочерью.

Первой фотографией певица сообщила, что отправилась открывать мир со своей дочерью. Второй фотографией певица пожелала всем море солнца. 

Судя по последнему фото, Геттер находиться с семьей в Дубае.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saadame teile kõigile kuhjaga päikest! #firsttrip #sunisshining

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Певица делиться фотографиями маленькой дочери достаточно редко. Последняя, и до этого времени единственная фотография была опубликована в августе этого года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On see vast puhkus!😁❤️🌴 #dubai #vacation

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Геттер и ее возлюбленный Отть-Сандер Пальм стали родителями 10. мая, дочери дали имя Эмили Пальм.

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