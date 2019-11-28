Фото: Геттер Яани с маленькой дочерью улетели из Эстонии

Отправившаяся в отпуск Геттер опубликовала в сети две фотографии, на которых красавица изображена со своей дочерью.

Первой фотографией певица сообщила, что отправилась открывать мир со своей дочерью. Второй фотографией певица пожелала всем море солнца.

Судя по последнему фото, Геттер находиться с семьей в Дубае.

Певица делиться фотографиями маленькой дочери достаточно редко. Последняя, и до этого времени единственная фотография была опубликована в августе этого года.