Кирилл Емельянов десять лет считал чужого ребенка своим

Кристина Дехант уверяла звезду сериала «Кадетство», что родила от него сына Марка. Актер верил бывшей возлюбленной и финансово поддерживал наследника. Однако выяснилось, что все эти годы молодая мама попросту водила артиста за нос, передает Super.
Кирилл Емельянов обрел известность благодаря сериалу «Кадетство». Когда проект вышел на экраны, о юном актере мечтали толпы поклонниц по всей стране, но сердце парня завоевала эффектная блондинка Кристина Дехант. Влюбленных не смущала разница в возрасте: ему было 17, ей — 21. Страстный роман оказался мимолетным. Всего через месяц пара решила расстаться, но вскоре девушка обнаружила, что беременна.
Кирилл к этому времени уже увлекся новой пассией, но решил поступить честно и предложил финансовую поддержку сыну, которого назвали Марком. Кристина не осталась матерью-одиночкой и вышла замуж. На протяжении десяти лет она получала алименты от Емельянова. Все закончилось, как только он заподозрил экс-пассию в обмане.
Два года назад меня попросили изменить размер ежемесячных выплат. Сумма выросла от 20 тысяч рублей до 50. А на Новый год Кристина попросила увеличить сумму до 100 тысяч. Об этой ситуации знали мои друзья. Они и стали подбивать меня разобраться во всем. Но я затеял все не оттого, что трачусь, просто действительно захотелось узнать правду,
— говорил артист в студии шоу «На самом деле».
28-летний актер обратился к частному детективу Эрнесту Асланяну. Тот установил, что Кристина действительно что-то недоговаривает. Оказалось, что она живет на съемной квартире с неким Никитой, которого десятилетний Марк называет папой. «Мы созвонились с хозяйкой этой квартиры, — делился результатами расследования детектив. — Та сказала, что около двух лет сдает жилье семейной паре с ребенком. Мы установили, что Никита каждое утро отводит мальчика в школу и на дополнительные кружки: гитару, шахматы и хип-хоп. Преподаватель по танцам сказал, что ребенка приводит отец».
Дехант же изложила свою версию событий, заявив, что актер не всегда был щедрым отцом, а его материальная поддержка — просто способ заставить ее молчать.
Ты и твоя семья попросили меня не разглашать информацию, потому что у тебя начиналась карьера,
— негодовала Кристина.
Пролить свет на запутанную историю помог эксперт Роман Устюжанин. Он задал Кристине главный вопрос, который быстро рассставил все точки над «i». «Является ли Кирилл биологическим отцом Марка? Ответ «да» — ложь», — заявил полиграфолог.