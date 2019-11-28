Кирилл Емельянов десять лет считал чужого ребенка своим

Кирилл Емельянов обрел известность благодаря сериалу «Кадетство». Когда проект вышел на экраны, о юном актере мечтали толпы поклонниц по всей стране, но сердце парня завоевала эффектная блондинка Кристина Дехант. Влюбленных не смущала разница в возрасте: ему было 17, ей — 21. Страстный роман оказался мимолетным. Всего через месяц пара решила расстаться, но вскоре девушка обнаружила, что беременна.

Кирилл к этому времени уже увлекся новой пассией, но решил поступить честно и предложил финансовую поддержку сыну, которого назвали Марком. Кристина не осталась матерью-одиночкой и вышла замуж. На протяжении десяти лет она получала алименты от Емельянова. Все закончилось, как только он заподозрил экс-пассию в обмане.

Два года назад меня попросили изменить размер ежемесячных выплат. Сумма выросла от 20 тысяч рублей до 50. А на Новый год Кристина попросила увеличить сумму до 100 тысяч. Об этой ситуации знали мои друзья. Они и стали подбивать меня разобраться во всем. Но я затеял все не оттого, что трачусь, просто действительно захотелось узнать правду,

— говорил артист в студии шоу «На самом деле».

28-летний актер обратился к частному детективу Эрнесту Асланяну. Тот установил, что Кристина действительно что-то недоговаривает. Оказалось, что она живет на съемной квартире с неким Никитой, которого десятилетний Марк называет папой. «Мы созвонились с хозяйкой этой квартиры, — делился результатами расследования детектив. — Та сказала, что около двух лет сдает жилье семейной паре с ребенком. Мы установили, что Никита каждое утро отводит мальчика в школу и на дополнительные кружки: гитару, шахматы и хип-хоп. Преподаватель по танцам сказал, что ребенка приводит отец».

Дехант же изложила свою версию событий, заявив, что актер не всегда был щедрым отцом, а его материальная поддержка — просто способ заставить ее молчать.

Ты и твоя семья попросили меня не разглашать информацию, потому что у тебя начиналась карьера,

— негодовала Кристина.