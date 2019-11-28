Вы только посмотрите на эту невероятную экспозицию Морского музея в обновленной Толстой Маргарите
В четверг, 28 ноября, после двухлетней реставрации, которая обошлась в 7,5 миллионов евро, с музыкой, песнями и плясками открылся Морской музей в башне Толстой Маргариты. ВИП-гостей угощали не только лимонных лимонадом и игристым вином, но и водкой с малосольными огурчиками - вот это прием!
Наши приключения начинаются со стеклянного лифта (его здесь раньше не было), на котором мы, прежде всего, поднимемся на крышу, чтобы насладиться шикарным видом на Старый город и Таллиннский порт и показать его вам. Обновленная терраса наверняка станет новым магнитом для туристов и жителей Эстонии, особенно в хорошую погоду! Но крыша - это место хоть и интересное, но сегодня оно на втором плане. Давайте сосредоточимся на экспозиции и происходящем внутри самой башни.
Внутренняя часть башни подверглась тотальным изменениям, но остались средневековые стены. Сделан современный стеклянный лифт, что облегчает посещение Морского музея людям с ограниченными возможностями. Это, несомненно, был сложный процесс, ведь здание включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО и любые изменения в нем требуют много согласований и разрешений.
В музей сейчас заманивают, в первую очередь, остовом старинной лодки, которая затонула около 700 лет назад. Поразительно, как нашим предкам хватило смелости на таком деревянном суденышке отправляться в длительные морские путешествия, чтобы бороздить моря и открывать для себя новые земли. Это, конечно, внушительный и главный экспонат, который не заметить невозможно.
Постоянная экспозиция располагается в орудийной башне 16-го столетия. В стенах башни, некогда принадлежавшей к оборонительной системе Taллиннa, находится 4-этажная экспозиция и временные выставки, которые дают обзор морской истории Эстонии: судостроительства, портов, мореходства и маяков через века. Все очень зрелищно, вызывает бурю эмоций, а аннотации к каждому экспонату выполнены на трех языках – эстонском, английском и русском. Многие экспонаты визуализированы, и гости музея могут представить, как плавали люди в Средние века, побывать на капитанском мостике парома Таллинн-Хельсинки, то есть ощутить себя настоящим мореплавателем, погрузиться в атмосферу морских будней и буквально почувствовать соленые морские брызги на своей коже.
Наиболее ценной частью коллекции можно назвать официальную форму военного и гражданского флота Эстонии, а также флаги и вымпелы. Привлекают внимание макеты различных видов водного транспорта с начала 19-го века и по сей день. В коллекции есть и старейшие карты, первая из которых датирована концом 18-го века, а самую большую часть представляет собрание собрание морских карт советского времени.
В летнем дворе расположена выставка старинных якорей, а с крыши башни Толстая Маргарита открывается вид на миллион на порт и Старый город. В музейном фойе можно выпить кофе и приобрести сувениры, конечно же, морской тематики.
В коллекции Морского музея насчитывается примерно 90 000 экспонатов. Центральным местом стал остов старинной лодки, на которой наши предки более 700 лет назад смело отправлялись бороздить моря и океаны и открывать новые земли.
Любители современных круизных лайнеров могут изучить их историю, открыть для себя удивительный мир морских приключений, вспомнить, каким были карточки от кают в разные годы фирм Estline и Tallink. А также можно посмотреть внушительную экспозицию рыбных консервов советского времени. Кстати, эти консервные банки, кажется, до сих никогда не были открыты.
Еще обратите внимание на носовое украшение парусника, предположительно из Нидерландов. Найдено оно в 2011 году, когда его зацепило тралом финское рыболовное судно.
Словом, свистать всех на борт! ВИДЕОТУР по морскому музею смотрите в числе первых ниже!