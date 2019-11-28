Степан Меньщиков показал архивное фото с Викторией Боней в ее день рождения

Хочу сказать всем огромное спасибо за поздравления!!! Я все читаю, каждое сообщение и в личке, и в комментариях. Их уже так много, что я не в силах всем ответить, поэтому пишу здесь, СПАСИБО, любимые! Отдельное спасибо за мою улыбку тем, кто заставляет меня улыбаться каждую минуту,