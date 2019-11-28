Степан Меньщиков показал архивное фото с Викторией Боней в ее день рождения

Сегодня свой 40-й день рождения отмечает экс-участница реалити-шоу «Дом-2», бизнесвумен и телеведущая Виктория Боня, пишет Wday.
С самого утра Instagram именинницы разрывается от поздравительных комментариев, сама же Виктория успела опубликовать сразу три поста в честь собственного праздника.
Хочу сказать всем огромное спасибо за поздравления!!! Я все читаю, каждое сообщение и в личке, и в комментариях. Их уже так много, что я не в силах всем ответить, поэтому пишу здесь, СПАСИБО, любимые! Отдельное спасибо за мою улыбку тем, кто заставляет меня улыбаться каждую минуту,
— подписала Боня.
Поздравить Викторию с юбилеем поспешили и коллеги по цеху. Одним из первых стал экс-возлюбленный Бони Степан Меньщиков, с которым девушка познакомилась на реалити-шоу. Молодые люди строили отношения под прицелом камер на протяжении нескольких месяцев, став одной из самых ярких пар телепроекта.
С днём рождения тебя, дорогая Викуля. Пусть ты всегда будешь такой счастливой и красивой и в твоём горячем сердце живет любовь!
— поделился архивным фото Степан.
Судя по жарким объятиям пары, нежный снимок влюбленных был сделан примерно 12 лет назад, и нужно сказать, что за столько лет Вика и Степан смогли сохранить невероятно теплые отношения, что обычно не свойственно бывшим партнерам.
Стоит отметить и тот факт, что спустя больше десятка лет Боня выглядит отлично, а ведь многие обвиняют звезду в злоупотреблении пластической хирургией и услугами косметолога.