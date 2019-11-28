Как у Бибера: Селена Гомес показала новую тату

Сложенные в молитве ладони - довольно популярная татуировка, которую еще называют «намасте». Артистка разместила изображение на бедре, а затем поспешила продемонстрировать ее своим подписчикам в Instagram, пишет Экспресс газета.
Вот только многочисленных поклонников исполнительницы новая тату буквально привела в шок. А причиной этому стал тот очевидный факт, что точно такой же рисунок красуется и на ноге у ее экс-бойфренда - знаменитого канадского певца Джастина Бибера.
Странное совпадение навело подписчиков Селены на довольно очевидную мысль - подобным образам девушка бросила бывшему возлюбленному своеобразный вызов. Не так давно артистка презентовала новую песню, в которой подробно рассказала о предательстве Бибера. Дело в том, что отношения между молодыми звездами длились много лет. А во время очередного расставания Селена узнала, что любимый нашел ей замену уже через два месяца.
Избранницей Джастина Бибера стала племянница знаменитого актера Алека Болдуина - Хейли Болдуин. Не так давно парочка обновила свои свадебные клятвы, показав поклонникам несколько живых совместных снимков.
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