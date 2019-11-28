Как у Бибера: Селена Гомес показала новую тату

Вот только многочисленных поклонников исполнительницы новая тату буквально привела в шок. А причиной этому стал тот очевидный факт, что точно такой же рисунок красуется и на ноге у ее экс-бойфренда - знаменитого канадского певца Джастина Бибера.

Странное совпадение навело подписчиков Селены на довольно очевидную мысль - подобным образам девушка бросила бывшему возлюбленному своеобразный вызов. Не так давно артистка презентовала новую песню, в которой подробно рассказала о предательстве Бибера. Дело в том, что отношения между молодыми звездами длились много лет. А во время очередного расставания Селена узнала, что любимый нашел ей замену уже через два месяца.