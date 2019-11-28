Украшение за 300 000 евро: почему «Золотую змею» спрятали от всех в сейфе на Сааремаа?
В то время как у жителей и гостей Парижа есть возможность своими глазами увидеть оригинальные произведения искусства, а в Лондоне демонстрируют подлинные ювелирные изделия королевы Елизаветы, сааремааская «Золотая змея», которая в течение пяти дней демонстрировалась в музее, будет надежно спрятана в сейфе, а людям покажут только ее копию... Почему же так вышло?
Озвученное вчера решение, согласно которому «Золотую змею» спрячут в сейф, а на всеобщее обозрение выставят копию, вызвало дискуссию в социальных сетях.
Должен признаться, что решение спрятать «Золотую змею» в сейф остается несколько непонятным. Эта уникальная вещь является магнитом для туристов, приезжающих в Курессааре. Ее можно сделать символом... <...> Было ли это решение принято из соображений безопасности?
- написал Эркки Баховски, историк и главный редактор журнала «Diplomaatia» на своей странице в Facebook.
Рита Валге, член правления Музея Сааремаа, объяснила Elu24, что такие меры были приняты для того, чтобы обеспечить должный уровень безопасности, в связи с чем «Золотая змея» не может больше демонстрироваться в музее. Чтобы обеспечить должную безопасность экспоната, нужно было бы крупно потратиться...
Валге не смогла назвать необходимую для этого сумму, но отметила, что уже сейчас это обходится музею примерно в 2000 евро.
Мы не можем позволить себе такие траты на постоянной основе. Уже сейчас нам нужно было нанять больше работников. Поскольку мы собираемся открыть новую постоянную выставку, мы сможем выставить ювелирные украшения снова, но это будет только через четыре года. Но я пока не могу сказать, будет выставлен оригинал или копия,
— сказала она, добавив, что безопасность экспоната и его стоимость должны быть рассмотрены в первую очередь.
По словам Валге, в зале, где в течение пяти дней экспонировался всемирно известный золотой экспонат весом 175 граммов, скоро откроется рождественская выставка.
В сейфе, куда мы убираем драгоценности, нам легче его охранять.
Министерство культуры в ответ на запрос Elu24 сообщило, что министерство не станет вмешиваться непосредственно в работу и решения музея, но музей может подать заявку на грант от министерства.
Справка:
* 8 сентября археолог-любитель Егор Климов обнаружил на острове Сааремаа золотое украшение весом в 175 граммов, изготовленным более 1700 лет назад.
* Это первая в истории Эстонии подобная находка.
* Золотое украшение оценивается в 200 000–300 000 евро.
* Климов не получил от государства награду за обнаружение, поскольку речь идет о находке, обнаруженной в ходе организованных профессиональным археологом раскопок, то в таком случае закон не предусматривает вознаграждения за находку.
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