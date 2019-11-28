Украшение за 300 000 евро: почему «Золотую змею» спрятали от всех в сейфе на Сааремаа?

Озвученное вчера решение, согласно которому «Золотую змею» спрячут в сейф, а на всеобщее обозрение выставят копию, вызвало дискуссию в социальных сетях.

Должен признаться, что решение спрятать «Золотую змею» в сейф остается несколько непонятным. Эта уникальная вещь является магнитом для туристов, приезжающих в Курессааре. Ее можно сделать символом... <...> Было ли это решение принято из соображений безопасности?

- написал Эркки Баховски, историк и главный редактор журнала «Diplomaatia» на своей странице в Facebook.

Рита Валге, член правления Музея Сааремаа, объяснила Elu24, что такие меры были приняты для того, чтобы обеспечить должный уровень безопасности, в связи с чем «Золотая змея» не может больше демонстрироваться в музее. Чтобы обеспечить должную безопасность экспоната, нужно было бы крупно потратиться...

Валге не смогла назвать необходимую для этого сумму, но отметила, что уже сейчас это обходится музею примерно в 2000 евро.

Мы не можем позволить себе такие траты на постоянной основе. Уже сейчас нам нужно было нанять больше работников. Поскольку мы собираемся открыть новую постоянную выставку, мы сможем выставить ювелирные украшения снова, но это будет только через четыре года. Но я пока не могу сказать, будет выставлен оригинал или копия,

— сказала она, добавив, что безопасность экспоната и его стоимость должны быть рассмотрены в первую очередь.

По словам Валге, в зале, где в течение пяти дней экспонировался всемирно известный золотой экспонат весом 175 граммов, скоро откроется рождественская выставка.

В сейфе, куда мы убираем драгоценности, нам легче его охранять.

Министерство культуры в ответ на запрос Elu24 сообщило, что министерство не станет вмешиваться непосредственно в работу и решения музея, но музей может подать заявку на грант от министерства.