Жесткий и закрытый: коллеги высказались о Владимире Машкове

Владимир Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова после смерти мэтра. О работе с артистом высказались его сослуживцы. Так, актер Виталий Егоров признался:

Как худрук Владимир Львович – совершенно сумасшедший человек. Из него прет такая энергия, что не все могут совладать с этим напором, с этим посылом энергии.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Он отметил, что по энергетике Машков «шебутной пацан», у которого все в руках горит в хорошем смысле.

Актер Александр Воробьев рассказал, что ради театра Владимир Машков отложил съемки. Артист отметил определенную жесткость худрука:

Владимир внес пусть жесткую, но очень живую творческую струю. И тут неважно, кому не нравится жесткость. Актеры – такой народ, которому просто необходима жесткость. Особенно молодому поколению: они не сразу понимают, что театр – это не только творчество, это еще и дисциплина.

Он сказал, что Владимир Машков не распространяется о личной жизни. Не все коллеги знают, что у него есть две внучки, проживающие в Америке.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Владимир Львович – очень закрытый в плане личной жизни человек... А в театре я не вижу вообще его личной жизни, ни внучек, ни дочек, ни зятей – голое искусство,

– сказал актер.