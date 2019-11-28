Фабрика смерти: шокирующие кадры с литовской зверофермы, на которые не взглянешь без слез

Организация Invisible Animals (Невидимые животные) раскрывают результаты пятимесячного расследования на литовских звероводческих фермах. Видео и фото материалы показывают, в каких ужасных условиях там содержали пушных зверей.

В ходе расследования были обнаружены норки, пострадавшие от паразитов, животные, которые едят друг друга, мертвые животные, чьи тушки разбросаны тут и там как мусор, фекалии в клетках для животных и многие другие ужасные находки.

Одна ферма содержала около 3000 норок в таких маленьких клетках, что по законам Литвы действия фермы были классифицированы как жестокое обращение с животными. Ветеринарная служба Литвы оштрафовала компанию за несоблюдение норм. Другие три пушные фермы также содержали животных в слишком маленьких клетках.

Тем не менее, опубликованные кадры - не первый случай, когда условия жизни литовских звероводческих хозяйств были задокументированы и представлены общественности. Подобные условия были обнаружены и во время проверки в 2018 году. По словам литовской команды Invisible Animals, это явный признак того, что меховая индустрия не может гарантировать благополучие животных или исправлять свои ошибки.

Эти кадры с меховых ферм показывают отношение меховой индустрии к животным. На одной ферме щенки вывалились через прутья клетки и так и остались там лежать. Поскольку мертвые животные не приносят никакой прибыли, их даже не убирают с глаз матери, а просто отбрасывают как мусор. Некоторые из животных уже начали разлагаться, другие были покрыты паразитами,

- сказала Мерит Валге, руководитель кампании по борьбе с зверофермами.

Норки - это дикие животные, жизнь в клетке для них противопоказана, поскольку у них нет возможности плавать, гнездоваться, охотиться и играть. Многие животные сходят с ума от их жизни в клетке, потому что они проводят всю свою жизнь в металлическом ящике и в результате становятся агрессивными. Тогда обезумевшие норки начинают нападать друг на друга.

В прошлом году в литовский парламент был внесен законопроект о запрете пушных хозяйств. На данный момент проект ожидает своей очереди для обсуждения и голосования. Все больше и больше политиков выражают свою поддержку запрету на звероводческие хозяйства. Литва производит 1,5 миллиона шкур норки в год.