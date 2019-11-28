Амстердам решил отказаться от популярной достопримечательности

В мэрии Амстердама намерены избавиться от названия "Квартал красных фонарей". Там считают, что оно вызывает неправильные ассоциации – с интим-услугами. Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам туризма Виктор Эверхардт, сообщает Сегодня со ссылкой на NL Times.