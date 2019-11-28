Амстердам решил отказаться от популярной достопримечательности

В мэрии Амстердама намерены избавиться от названия "Квартал красных фонарей". Там считают, что оно вызывает неправильные ассоциации – с интим-услугами. Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам туризма Виктор Эверхардт, сообщает Сегодня со ссылкой на NL Times.
Чиновник отмечает, что привычное название исчезнет с городских указателей. Его заменят на историческое название района "Де Валлен" или "Центр города".
Еверхардт объяснил такое решение тем, что термин "Квартал красных фонарей" является неудачным выбором для названия района. По его словам, он прочно ассоциируется с предоставлением сексуальных услуг, а столице Нидерландов не следует продвигать сферу интимных услуг как памятку.