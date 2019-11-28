Чт, 28.11.2019
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Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»: названа скандальная причина

Евровидение-2019

ФОТО: Abir Sultan/Epa

Международный песенный конкурс «Евровидение-2020» будет проходить в Роттердаме – благодаря победе представителя Нидерландов Дункана Лоуренса, пишет Сегодня. 

Несмотря на то, что до конкурса осталось еще пол года, список стран-участников уже сформировался. Более того, Венгрия успела принять решение отказаться от конкурса.

Как сообщает The Guardian, официально государство не указывало причин своего решения относительно участия в «Евровидении-2020». Но по инсайдерской информации, Венгрия отказалась от песенного конкурса из-за "чрезмерной гомосексуальности".

Вместо того, чтобы участвовать в «Евровидении-2020», мы будем поддерживать ценную продукцию, созданную талантливыми венгерскими поп-музыкантами,

– написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ журналистам издания.

Также сообщается, что чиновник запустил так называемую инициативу "семья прежде всего". Политик стремится популяризировать ценности традиционной семьи и изменить демографическую статистику. Перед этим Виктор Орбан публично заявлял, что усыновление детей представителями ЛГБТ-сообщества должно приравниваться к педофилии.

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