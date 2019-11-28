Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»: названа скандальная причина

Несмотря на то, что до конкурса осталось еще пол года, список стран-участников уже сформировался. Более того, Венгрия успела принять решение отказаться от конкурса.

Как сообщает The Guardian, официально государство не указывало причин своего решения относительно участия в «Евровидении-2020». Но по инсайдерской информации, Венгрия отказалась от песенного конкурса из-за "чрезмерной гомосексуальности".

Вместо того, чтобы участвовать в «Евровидении-2020», мы будем поддерживать ценную продукцию, созданную талантливыми венгерскими поп-музыкантами,

– написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ журналистам издания.