«Мы уже дома!»: 12-летняя дочь Юлии Началовой показала новорожденную сестру

Пару дней назад стало известно, что у бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина родилась вторая дочь. Малышку, которую нарекли красивым именем Анжелика, экс-футболисту подарила супруга Ольга. Также пара воспитывает сына Артема, которому три года. А после того, как Юлия скоропостижно скончалась в марте этого года, семья взяла на поруки и 12-летнюю Веру – дочь Евгения от брака с артисткой.

О прибавлении в семействе супруги не объявляли. Более того, Ольга старательно скрывала беременность вплоть до родов. Надо признать, ей это прекрасно удавалось, потому что рождение ребенка в семье Алдонина стало неожиданностью как для фанатов, так и для представителей СМИ.

Сейчас, когда уже всем все известно, счастливое семейство обнародовало фото новорожденной малышки. На своей странице в социальной сети Instagram Евгений опубликовал два снимка. На первом, студийном, запечатлены он сам, Артем и Ольга в платье, подчеркивающем большой живот.

На втором снимке, сделанном в домашней обстановке, Евгений с сыном и дочерью Верой сидят на диване. Крошечная Анжелика покоится на руках старшей сестры, а та улыбается, глядя на малышку.

Делимся нашей радостью. 23.11.2019 – день рождения нашей доченьки! Анжелика Евгеньевна Алдонина! Мы уже дома!

– подписал фото Евгений Алдонин.