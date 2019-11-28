Королева Елизавета II в течение 18 месяцев может отречься от престола

По данным издания, королева готовится передать бразды правления своему сыну, когда ей исполнится 95 лет. Отметим, что в этом же возрасте её муж Филипп отошёл от своих общественных обязанностей.

Королева постепенно сократила объём своих государственных встреч, стала проводить намного более длинные выходные в Виндзоре и сократила список своих государственных обязанностей.

К примеру, количество публичных мероприятий, которые она посетила, сократилось с 332 (показатель в 2016 году) до впечатляющих 283 (уже в 2018 году). Чарльз тем временем принял участие в 507 мероприятиях.

Планирование того, чтобы Чарльз стал королём, продолжается в течение долгого времени. Процесс явно уже идёт. Её Величеству уже за девяносто, а Чарльз её намного моложе и, соответственно, может сделать больше,

— заявил источник.

В возрасте 93 лет королева предпочитает покой. На днях она решила закрыть бар в Букингемском дворце, поскольку персонал проводил там слишком много времени.