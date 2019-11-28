Рассекречен гонорар Софии Ротару за новогодние корпоративы в Москве

Пропустившая прошлогоднюю «Песню года» из-за объявленного на Украине военного положения звезда вернется в эфир традиционного музыкального фестиваля. Съемки пройдут в Москве 7 декабря. Почти все билеты проданы. 14 декабря София Михайловна примет участие в фестивале «Легенды Ретро-FM», сообщает Cosmo.

Представители певицы заявили, что она едет в Москву не на заработки. По их словам, гонорары на таких концертах не платят, организаторы берут на себя только транспортные расходы, артисты выступают ради эфиров. Однако в этом обнаружили долю лукавства.

Оказалось, что во время нахождения в Москве певица и ее коллектив смогут значительно улучшить свое материальное положение. Российские поклонники соскучились по своей любимице и готовы платить круглую сумму за ее появление на празднике. К примеру, в октябре Ротару пела на богатой свадьбе в Москве, ведущими которой были Максим Галкин и Яна Чурикова.

Московское агентство узнало ценник артистки в декабре. В результате переговоров от имени крупной фирмы представители певицы назвали им гонорар $60 тысяч. Они допустили ремарку, что возможна скидка.

Отдельная статья транспортные расходы, проживание и питание большого коллектива Ротару. Музыканты собираются из Симферополя, Львова, Киева и других городов. Некоторые из них согласны путешествовать на поезде, другим понадобится авиаперелет, для сестры Софии, Аурики, требуется билет в бизнес-класс самолета, сообщает « КП ».

У Софии Михайловны есть недвижимость в Москве, поэтому для певицы не потребуются апартаменты. Для ее команды нужно около десяти одноместных и двухместных номеров. В совокупности расходы на проживание коллектива составят более 15 тысячи долларов. При этом в декабре у заказчика есть возможность сэкономить, поскольку несколько артистов уже в Москве.