«Забыть – значит предать»: Константин Хабенский о смерти первой жены

Личная трагедия Константина Хабенского в 2008 году стала трагедией для всех его поклонников и неравнодушных. Жена актера Анастасия умерла от рака головного мозга. Константин остался с годовалым сыном на руках и долго не решался на новые отношения.
Тем не менее, сейчас он уже шесть лет в браке с актрисой Ольгой Литвиновой. У них две дочки: 3-летняя Александра и ее маленькая сестричка, которой нет еще и года.
В интервью для YouTube-шоу «А поговорить?» Константин признался, что вторая женитьба далась ему нелегко. «Были ли у вас мысли, не предам ли я память жены?», — спросила ведущая Ирина Шихман.
Конечно. Скажите, как человек, по идее Создателя, должен жить — в любви или в страданиях? В любви. Забыть — значит предать,
— заявил актер.
На вопрос, когда Хабенский понял, что вновь может позволить себе влюбиться, он отказался отвечать:
Это не математическая история. Я не люблю, когда мне задают математические вопросы, на не математические темы.
В память о первой жене артист продолжает заниматься благотворительным фондом, который помогает детям с онкологическими заболеваниями.
Один раз это сделав, что бы с нами не произошло, если мы закрываем эту тему, то грош нам цена,
— говорил Константин.
При этом актер отмечает, что нельзя забывать о радостях жизни. «Им нужно говорить, идти вперед, не циклиться на этой истории. Нужно делать то, что просят врачи, соблюдать протокол лечения, но ставить крест на себе нельзя. Я тоже не имею право, как любой нормальный человек, занимающийся этой историей, говорить: «Ой, все». Я знаю людей, которые за спиной или в эмоциях, начитавшись литературы, тут же настраивают другого человека опустить руки, но всякое может быть. Бывает черт знает что, в хорошем смысле».