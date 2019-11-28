«Забыть – значит предать»: Константин Хабенский о смерти первой жены

Тем не менее, сейчас он уже шесть лет в браке с актрисой Ольгой Литвиновой. У них две дочки: 3-летняя Александра и ее маленькая сестричка, которой нет еще и года.

В интервью для YouTube-шоу «А поговорить?» Константин признался, что вторая женитьба далась ему нелегко. «Были ли у вас мысли, не предам ли я память жены?», — спросила ведущая Ирина Шихман.

Конечно. Скажите, как человек, по идее Создателя, должен жить — в любви или в страданиях? В любви. Забыть — значит предать,

— заявил актер.

На вопрос, когда Хабенский понял, что вновь может позволить себе влюбиться, он отказался отвечать:

Это не математическая история. Я не люблю, когда мне задают математические вопросы, на не математические темы.

В память о первой жене артист продолжает заниматься благотворительным фондом, который помогает детям с онкологическими заболеваниями.

Один раз это сделав, что бы с нами не произошло, если мы закрываем эту тему, то грош нам цена,

— говорил Константин.