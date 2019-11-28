Ученые озвучили безопасную долю алкоголя для мужчин и женщин

Немецкие исследователи пришли к выводу, что во избежание вредного воздействия алкоголя на организм, мужчинам можно употреблять не более 24 граммов спиртного в день, а женщинам — не более 12 грамм, сообщает германское издание Focus.
По словам специалистов, максимальная дневная доза алкоголя, по данным экспертов, составила 0,3 литра пива для женщин или бокал вина, а для мужчин — 0,6 литра пива или два бокала вина.
А чтобы полностью защитить себя от пагубного влияния спиртного, эксперты советуют отказаться от него полностью. Согласно полученным ими данным, алкоголь не только препятствует усвоению полезных веществ, но и не дает организму «воспринимать» витамины. В итоге, нехватка последних приводит к развитию серьезных болезней, в том числе злокачественных опухолей, пишет издание.