Чт, 28.11.2019
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Неужели правда? Вот, что делают с вашим организмом четыре кружки кофе в день

Kohv.

ФОТО: Ekaterina Fedotova / PantherMedia / Ekaterina Fedotova

Любите кофе? Тогда у нас для вас есть отличные новости.

Недавно ученые из университетов Наварры в Испании и Катании в Италии обнаружили связь между потреблением кофе и метаболическим синдромом.

Метаболический синдром - это сочетание диабета, высокого кровяного давления и ожирения, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования показали, что употребление трех-четырех чашек кофе в день снижает риск диабета 2 типа на 25%.

3-5 чашек кофе в день также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15%.

В кофе содержится большое количество полифенолов, которые помогают предотвратить метаболический синдром.

Положительные результаты наблюдались как у мужчин, так и у женщин. Но для полностью подтвержденных результатов нужны дополнительные исследования.

А вы часто пьете кофе?

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