Летим! В аэропортах Грузии начали дарить вино бесплатно

В аэропортах Грузии начали акцию по раздаче вина прибывшим туристам. Об этом сообщает портал Новости Грузии, ссылаясь на Национальную администрацию туризма.
Такая кампания по раздаче вина в аэропортах Кутаиси, Батуми и Тбилиси проводится уже в шестой раз. В последний раз акция состоялась в декабре 2016 года. Туристам вручают сухое вино сорта Саперави.
Для иностранцев на этикетках есть специальный месседж. Там написано, что Грузия – это родина виноделия со своими уникальными традициями, культурой и кулинарией.