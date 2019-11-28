Это успех! Самая известная топ-модель в мире носит вещи эстонского дизайнера

Эйнер позировала с супермоделью Наоми Кэмпбелл, и можно предположить, что у дизайнера хорошие отношения с топ-моделью. Их совместная фотография попала также в таблоид Daily Mail- одну из самых читаемых британских газет. В вещах Роберты ходят мировые звезды Леди Гага, Дуа Липа, Рианна и многие другие селебрити. «Это очень тяжелая работа - создавать гламур. Я не живу в гламуре», - сказала как-то Роберта о своей работе в интервью Kanal 2.