Это успех! Самая известная топ-модель в мире носит вещи эстонского дизайнера

Эстонская дизайнер Роберта Эйнер (27) несколько лет живет в Лондоне и входит в модную тусовку столицы Великобритании, пишет Elu24. На красной дорожке во время церемонии открытия ее благотворительного бутика Fashion For Relief засветились и легендарная Наоми Кэмпбелл.
В благотворительном мероприятии также приняли участие певец Бой Джордж, модель Лилли Беккер и светская львица Элен Ривас. ФОтографии есть на страничке Facebook Роберты.
Эйнер позировала с супермоделью Наоми Кэмпбелл, и можно предположить, что у дизайнера хорошие отношения с топ-моделью. Их совместная фотография попала также в таблоид Daily Mail- одну из самых читаемых британских газет. В вещах Роберты ходят мировые звезды Леди Гага, Дуа Липа, Рианна и многие другие селебрити. «Это очень тяжелая работа - создавать гламур. Я не живу в гламуре», - сказала как-то Роберта о своей работе в интервью Kanal 2.
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