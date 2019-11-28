Откровения российской модели: «За деньги с показов в Париже я могу купить себе только новый компьютер»

После того как 21-летняя Алеся Кафельникова триумфально выступила в рамках Недель моды в Париже и Лондоне, поклонники предположили, что карьера девушки теперь рванет вверх, и безоблачное будущее не за горами. Но звезда подиума настроена куда более скептически: Алеся уверена, чтобы покрывать все свои расходы, ей придется много и упорно работать.

Как оказалось, даже на самых крупных показах манекенщицам платят небольшие деньги. «Так, чтобы вы понимали, сколько зарабатывает модель в Париже: я со всех шоу, что отработала в октябре, могу купить себе только компьютер новый. Так что все эти инста-модели которые говорят вам о красивой жизни... Ну вы поняли как они зарабатывают», — заявила Кафельникова.

Из-за скромных, по ее меркам, заработков Алесе даже приходится экономить. Сейчас модель живет в съемной квартире, а деньги тратит только на еду и путешествия.