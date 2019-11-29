Таро-прогноз на декабрь 2019 года

Последний месяц года всегда напоминает гонки: времени до праздников остается все меньше, а дел прибавляется. В ежемесячном Таро-прогнозе на декабрь содержатся актуальные подсказки и предупреждения, благодаря которым представители всех знаков Зодиака смогут счастливо завершить 2019 год.
Анализируя старшие Арканы, важно понимать, что их цель — описать ситуацию и показать, какие события будут происходить, если человек примет то или иное решение. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают представителям зодиакального круга внимательно изучить выпавшие им карты и соотнести их с реальным положением дел. Это позволит охватить всю картину происходящих событий и принять решения, которые приблизят к победе, а не станут причиной неприятностей и приостановки дел.
Овен
Начало декабря у Овнов начнется активно и несколько сумбурно. По Аркану «Колесо Фортуны» непредвиденные события могут выбить из колеи, поэтому Овнам стоит держать в голове запасной план. Это поможет исключить заминки и станет прекрасным выходом из сложившейся ситуации.
Аркан «Повешенный» сулит Овнам приостановку дел. В середине декабря может показаться, что ситуация критическая, и Овнам придется приложить усилия, чтобы справиться с возникающими проблемами. Совет карты — проделать работу над ошибками и найти источник неприятностей, чтобы устранить его.
С первых чисел декабря Тельцам предстоит принять важные решения, которые могут касаться как деловой, так и личной жизни. По карте «Влюбленные» важно понимать, что поспешные решения неприемлемы, поэтому перед тем, как оставить прошлое за спиной, нужно взвесить все плюсы и минусы. Благодаря верным действиям Тельцы смогут выйти на новый уровень и стать счастливее.
Аркан «Император» указывает на продуктивную середину месяца. По этой карте уже после 10 декабря Тельцы смогут вплотную заняться вопросами карьерного роста, занять интересующую должность и поправить материальное положение. Совет карты — поступать мудро и не делать поспешных выводов, которые могут стать причиной разногласий с окружением и подпортить репутацию.
Карта «Солнце» символизирует успехи. По этому Аркану Тельцы смогут получить заслуженную награду, а также взять перерыв, чтобы восполнить запасы энергии. Карта указывает и на благоприятное время для воплощения в жизнь смелых идей, которые получат дополнительный импульс к развитию в новом году. В конце месяца Тельцы смогут заложить фундамент будущих побед.
Аркан «Влюбленные» в раскладе всегда предупреждает о том, что человеку нужно совершить выбор, который может касаться любой сферы жизни. Для Близнецов эта карта означает необходимость принять назревающие перемены, и для этого нужно сделать решительный шаг, оставляя прошлое за спиной. Только так получится развиваться и достигать новых высот.
Карта «Суд» сулит избавление от чего-то, что гнетет Близнецов или доставляет им дискомфорт. По этому Аркану с 15 декабря Близнецы смогут поставить точку в сложном деле, прервать общение с людьми, которые уже сыграли свою роль в их жизни. К тому же по этой карте Близнецы смогут вспомнить о старых делах, которые получится завершить в короткий срок.
По Аркану «Колесница» в конце месяца Близнецов ожидает прорыв. Они смогут быстро завершить дела и перейти в новый 2020 год без долгов и хвостов. По этой карте важно исключить прокрастинацию и верить в свои силы. Также Аркан сулит новые успехи, а значит, Близнецы смогут начать новое дело или подняться на еще одну ступень успеха.
Рак
В раскладе карта «Императрица» сулит приятные перспективы на начало месяца. По этой карте Раков ждет нечто новое, однако события будут развиваться постепенно. В связи с этим важно отказаться от суеты и спешки, чтобы исключить проблемы и ошибки. К тому же Аркан говорит об удаче в личной жизни и исполнении заветных желаний. Влюбленным он может сулить счастливый брак или долгожданное пополнение семьи.
Карта «Император» в гадании указывает на то, что Ракам важно прислушиваться к доводам разума и не идти на поводу у эмоций. В середине декабря это спасет от непредвиденных трудностей и поможет справиться с любыми сложными делами.
Аркан «Мир» сулит Львам приятное начало декабря. По этой карте проблемы завершаются, и впереди ждет путь, полный побед и новых успехов. Совет карты — внимательно следить за событиями, чтобы вовремя заметить знаки судьбы, которые помогут прийти к заветной цели за короткое время.
В середине месяца, судя по карте «Император», Львы смогут взять под контроль обстоятельства, если будут проявлять лучшие черты характера. Достичь успехов не составит труда, если Львы смогут избежать конфликтов и не станут ставить себя выше окружения.
По карте «Луна» камнем преткновения для Львов могут стать слухи, которые распространяют недоброжелатели. Совет карты — быть выше тех, кто пытается навредить, но и не забывать о своей защите. Кроме того, неприятности и заминки могут возникнуть из-за боязни сделать шаг навстречу неизвестности, и Львам предстоит справиться со страхом, доверяя внутреннему чутью.
Дева
Аркан «Колесо Фортуны» описывает переломный момент, когда Девы прощаются с очередным жизненным этапом и переходят в новый. Не всегда этот переход обходится без потрясений, однако Девы должны помнить о том, что жизнь не стоит на месте, и в будущем их ждут новые победы и добрые перемены.
Аркан «Суд» указывает на завершение застойного периода и прорыв в делах. Благодаря решительности и настойчивости Девы смогут поставить точку в самых сложных делах, улучшить свою репутацию и завершить 2019 год на волне успеха.
Весы
По карте «Правосудие» декабрь начнется для Весов не на самой приятной ноте. Придется отработать ошибки, которые мешают новым победам. Кроме того, карта предупреждает о том, что вести игру нужно честно, иначе в скором времени вновь придется остановиться для работы над промахами.
После 10 числа Весам нужно замедлиться, чтобы не допустить ошибок. Аркан «Верховная жрица» указывает на необходимость подчинить эмоции и отказаться от спешки в любом виде, чтобы она не стала причиной неурядиц и даже бед. Интуитивно Весы смогут понять, когда наступит время для решительного рывка вперед.
Аркан «Дьявол» является своеобразной проверкой на прочность. В конце месяца может возникнуть желание отложить дела на неопределенный срок и позволить себе расслабиться, однако такая тактика будет ошибочной. Совет карты — идти до конца, не потакая сиюминутным прихотям. В новом году удастся отдохнуть, а пока важно заниматься завершением намеченных дел, чтобы не переносить их в 2020 год.
Скорпион
По карте «Повешенный» Скорпионов ждут временные трудности, связанные, скорее всего, с отсутствием решения. Совет карты — не медлить и вовремя ставить точку в делах, которые больше не сыграют важной роли в жизни.
Аркан «Солнце» говорит о безоговорочных успехах, новых победах и приятных перспективах. Выпадая на конец месяца, карта сулит возможность заложить фундамент будущих побед. После проделанной работы Скорпионы смогут отдохнуть и восстановить силы, а в новом году приступить к претворению планов в жизнь.
Стрелец
В начале декабря, судя по карте «Влюбленные», Стрельцы будут стоять на развилке дорог, решая, в какую сторону двинуться дальше. По этому Аркану важно принимать самостоятельные решения и выбирать сердцем, ведь путь придется пройти самостоятельно, и сделанное не получится отменить или переиграть.
Аркан «Смерть» в раскладе указывает на то, что после 15 декабря жизнь Стрельцов круто изменится. Совет карты — не противиться переменам и без опаски закрывать двери прошлого. Дела, которые уже не сдвинутся с мертвой точки, пора положить в архив, чтобы не останавливаться в развитии.
Карта «Башня» указывает на то, что не всем планам суждено стать реальностью. По этой карте Стрельцам важно понимать, что в новый год не нужно брать с собой все то, что уже отжило. Перекликаясь с Арканом «Смерть», карта «Башня» говорит о возможных успехах лишь в том случае, если Стрельцы найдут в себе силы двигаться дальше, не цепляясь за отголоски прошлого.
Козерог
Козерогам в начале декабря важно понимать, что они движутся в верном направлении. Позитивный Аркан «Императрица» указывает на рост и развитие, что сулит благополучный исход любого затеянного дела. Совет карты — дать событиям идти своим чередом и не пытаться ускорить время. Это поможет избежать досадных промахов.
По карте «Иерофант» Козерогам будет проще достичь успехов, если они будут действовать не только проверенными методами, но и смогут найти творческий подход к выполнению своих обязанностей. Честность, ответственность и самостоятельность приведут Козерогов к новым вершинам.
Карта «Дурак» описывает ситуацию, когда Козерогам судьба словно предлагает отработать прошлые прегрешения. Благодаря такой паузе можно не спешить и вдумчиво разобраться с возникшей заминкой. Только после этого Козероги смогут продолжить путь к новым победам, которые ждут их уже в начале 2020 года.
Водолей
Карта «Правосудие» указывает Водолеям на необходимость поступать честно, чтобы в конце месяца не столкнуться с проблемами. По этому Аркану Водолеи не должны забывать о том, что каждый поступок отражается на будущем, а значит, может привести как к успехам, так и к поражениям.
Аркан «Умеренность» призывает Водолеев к ответственности. Совет этой карты — отказаться от спешки, даже если кажется, что нужно ускориться. Такое испытание на прочность важно выдержать с честью, чтобы исключить неприятности в дальнейшем.
Карта «Повешенный» указывает на заминку в конце месяца. В последних числах декабря Водолеям придется оглянуться назад, чтобы понять, что именно они упустили из виду. Такая тактика поможет выйти из затруднительного положения и вовремя поставить точку в важном деле.
Рыбы
Аркан «Императрица» указывает Рыбам на то, что начало декабря будет спокойным временем, когда можно заниматься делами с уверенностью в том, что они завершатся успехом. По этой карте Рыбам важно помнить, что спешка будет губительной, поэтому так важно позволить событиям идти своим чередом.
Готовность к борьбе, судя по карте «Сила», поможет Рыбам заняться вопросами, требующими незамедлительного решения. По этому Аркану удастся не только отстоять личное мнение, но и справиться с любыми передрягами. Совет карты — не потакать эмоциям и привлекать успех силой мысли.
Карта «Луна» говорит об иллюзиях, волнениях и беспокойствах. По этому Аркану в преддверии нового года Рыбы могут попросту выдохнуться, и отсутствие жизненной энергии может стать причиной беспокойства о том, что задуманные дела не будут выполнены в срок. Совет карты — взять паузу, чтобы восполнить запас сил, и сделать последний шаг, отделяющий от победы.