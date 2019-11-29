Таро-прогноз на декабрь 2019 года

Аркан «Суд» указывает на завершение застойного периода и прорыв в делах. Благодаря решительности и настойчивости Девы смогут поставить точку в самых сложных делах, улучшить свою репутацию и завершить 2019 год на волне успеха.

Весы

По карте «Правосудие» декабрь начнется для Весов не на самой приятной ноте. Придется отработать ошибки, которые мешают новым победам. Кроме того, карта предупреждает о том, что вести игру нужно честно, иначе в скором времени вновь придется остановиться для работы над промахами.

После 10 числа Весам нужно замедлиться, чтобы не допустить ошибок. Аркан «Верховная жрица» указывает на необходимость подчинить эмоции и отказаться от спешки в любом виде, чтобы она не стала причиной неурядиц и даже бед. Интуитивно Весы смогут понять, когда наступит время для решительного рывка вперед.

Аркан «Дьявол» является своеобразной проверкой на прочность. В конце месяца может возникнуть желание отложить дела на неопределенный срок и позволить себе расслабиться, однако такая тактика будет ошибочной. Совет карты — идти до конца, не потакая сиюминутным прихотям. В новом году удастся отдохнуть, а пока важно заниматься завершением намеченных дел, чтобы не переносить их в 2020 год.

Скорпион

Аркан «Влюбленные» — карта ответственного выбора. Не исключено, что в начале месяца Скорпионам придется пожертвовать малым, чтобы достичь большего, а значит, волевые решения придется принимать без промедления.

По карте «Повешенный» Скорпионов ждут временные трудности, связанные, скорее всего, с отсутствием решения. Совет карты — не медлить и вовремя ставить точку в делах, которые больше не сыграют важной роли в жизни.

Аркан «Солнце» говорит о безоговорочных успехах, новых победах и приятных перспективах. Выпадая на конец месяца, карта сулит возможность заложить фундамент будущих побед. После проделанной работы Скорпионы смогут отдохнуть и восстановить силы, а в новом году приступить к претворению планов в жизнь.

Стрелец

В начале декабря, судя по карте «Влюбленные», Стрельцы будут стоять на развилке дорог, решая, в какую сторону двинуться дальше. По этому Аркану важно принимать самостоятельные решения и выбирать сердцем, ведь путь придется пройти самостоятельно, и сделанное не получится отменить или переиграть.

Аркан «Смерть» в раскладе указывает на то, что после 15 декабря жизнь Стрельцов круто изменится. Совет карты — не противиться переменам и без опаски закрывать двери прошлого. Дела, которые уже не сдвинутся с мертвой точки, пора положить в архив, чтобы не останавливаться в развитии.