Видео: Елена Летучая вывалила голую грудь на светской тусовке, ошарашив Сеть

«На телевидении очень много ограничений: есть запретные темы, есть неприкасаемые бренды… Вы узнаете из моего блога то, что никогда не узнаете из телепрограмм... Я запускаю свой влог, который будет называться «Летучий Надзор. Без Цензуры». Он выходит в конце октября — начале ноября. Это то же самое «Ревизорро», только про продукты питания и маркетинговые уловки. Поскольку я буду все пробовать на себе, то приоткрою занавес над своей личной жизнью: буду рассказывать о том, как мы живем», — призналась год назад телеведущая.