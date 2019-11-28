Видео: Елена Летучая вывалила голую грудь на светской тусовке, ошарашив Сеть

Российская телеведущая Елена Летучая известна в Сети своими скандальными передачами. В ноябре 2018 года вышло ее новое шоу «Летучий Надзор. Без цензуры», где она открыто и без прикрас раскрывает всю правду о поднятой в выпуске теме.
«На телевидении очень много ограничений: есть запретные темы, есть неприкасаемые бренды… Вы узнаете из моего блога то, что никогда не узнаете из телепрограмм... Я запускаю свой влог, который будет называться «Летучий Надзор. Без Цензуры». Он выходит в конце октября — начале ноября. Это то же самое «Ревизорро», только про продукты питания и маркетинговые уловки. Поскольку я буду все пробовать на себе, то приоткрою занавес над своей личной жизнью: буду рассказывать о том, как мы живем», — призналась год назад телеведущая.
Сегодня она блеснула в Сети совершенно в другом амплуа. Из скромной и умной красавицы она перевоплотилась едва ли не в распутницу, засветив во время светского мероприятия, которое проходило в московском особняке на Волхонке, на видео голую грудь, едва прикрытую черным платьем с глубоким декольте.
Поклонники телеведущей, конечно же, видели Летучую в разных образах, однако, по их словам, тут она просто превзошла Волочкову по экстравагантности поведения.