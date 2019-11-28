Это днище! Дана Борисова впервые показала мужа-наркомана, с которым прожила три месяца

Телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками несколькими новостями из своей жизни. В частности, вчера исполнилось «два с половиной года трезвости и чистоты» после ее возвращения из спецклиники в Таиланде, где она лечилась от наркомании.
Зависимость едва не стоила ей семьи: вскоре после выхода из клиники телеведущая развелась с супругом и едва не потеряла дочь. Ей пришлось добиваться права проживания с ней. Сейчас отношения с девочкой наладились, но о благополучии в личной жизни пока говорить рано.
Также Борисова впервые показала общественности официального супруга-наркомана «загадочного гастарбайтера из Украины», с которым прожила три месяца и от него узнала о «новых веществах». По ее словам, подробности жизни с ним желающие смогут узнать из автобиографической книги «Жизнь под кайфом».
Ранее было известно об одном официальном браке Даны Борисовой. Она была замужем за бизнесменом Андреем Тищенко.
Также звезда жила гражданским браком с Максимом Аксеновым, от которого родила дочь Полину, сообщает Topnews.