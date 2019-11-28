Это днище! Дана Борисова впервые показала мужа-наркомана, с которым прожила три месяца

«Вчера отметила два с половиной года ТРЕЗВОСТИ И ЧИСТОТЫ. Ровно 2 года назад 26 ноября вернулась из Таиланда на Родину начинать новую жизнь. В своей книге уже добралась до этого момента, а также вчера ОПИСЫВАЛА ИСТОРИЮ СВОЕГО ОФИЦИАЛЬНОГО БРАКА. Мало кто знает, что я три месяца официально была в браке. Это надо читать в моей #жизньподкайфом. Муж, загадочный гастарбайтер из Украины, который испарился через три месяца, но зато научил и рассказал ПРО НОВЫЕ ВЕЩЕСТВА. В начале декабря полностью сдаю книгу в печать, а презентация в @ast_nonfiction состоится сразу после НОВОГО ГОДА», - сообщила Борисова.