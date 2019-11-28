Чт, 28.11.2019
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Это днище! Дана Борисова впервые показала мужа-наркомана, с которым прожила три месяца

Дана Борисова

ФОТО: Filippov Alexei/ITAR-TASS

Телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками несколькими новостями из своей жизни. В частности, вчера исполнилось «два с половиной года трезвости и чистоты» после ее возвращения из спецклиники в Таиланде, где она лечилась от наркомании. 

Зависимость едва не стоила ей семьи: вскоре после выхода из клиники телеведущая развелась с супругом и едва не потеряла дочь. Ей пришлось добиваться права проживания с ней. Сейчас отношения с девочкой наладились, но о благополучии в личной жизни пока говорить рано.

Также Борисова впервые показала общественности официального супруга-наркомана «загадочного гастарбайтера из Украины», с которым прожила три месяца и от него узнала о «новых веществах». По ее словам, подробности жизни с ним желающие смогут узнать из автобиографической книги «Жизнь под кайфом».

«Вчера отметила два с половиной года ТРЕЗВОСТИ И ЧИСТОТЫ. Ровно 2 года назад 26 ноября вернулась из Таиланда на Родину начинать новую жизнь. В своей книге уже добралась до этого момента, а также вчера ОПИСЫВАЛА ИСТОРИЮ СВОЕГО ОФИЦИАЛЬНОГО БРАКА. Мало кто знает, что я три месяца официально была в браке. Это надо читать в моей #жизньподкайфом. Муж, загадочный гастарбайтер из Украины, который испарился через три месяца, но зато научил и рассказал ПРО НОВЫЕ ВЕЩЕСТВА. В начале декабря полностью сдаю книгу в печать, а презентация в @ast_nonfiction состоится сразу после НОВОГО ГОДА», - сообщила Борисова.

Ранее было известно об одном официальном браке Даны Борисовой. Она была замужем за бизнесменом Андреем Тищенко.

Также звезда жила гражданским браком с Максимом Аксеновым, от которого родила дочь Полину, сообщает Topnews.

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