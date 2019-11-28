Михалкова разочаровала Сеть, показав, на что променяла «Уральские пельмени»

Не так давно стало известно, что звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула родной коллектив, объяснив свой поступок тем, что решила развивать себя в профессиональной среде актерства, а также планирует развивать собственный проект, пишет Topnews.
На фоне загруженности новым проектом, а также частыми съемками Михалкова практически забросила Instagram и мало делилась с подписчиками хотя какой-то информацией, что немало их расстраивало. Судя по частоте новых публикаций звездная артистка вернулась на сетевое пространство и старается делится с фолловерами своими достижениями и мыслями.
По ее словам, она установила новый рекорд, и относится он как ни странно к пельменям. Оказывается, буквально вчера Михалкова «улучшила статистику по количеству пельменей на человека в год».
Подписчики Михалковой остались недовольны от увиденного и прочитанного. Многие назвали царящую вокруг Михалковой во время приготовления пельменей атмосферу как минимум странной, а также сошлись во мнении, что артистка вместо восхождения по карьерной лестнице скатилась в какие-то низы. Особенно фолловеров позабавила геолокация к фото - «Пельменный бутик».