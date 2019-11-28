Чт, 28.11.2019
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Михалкова разочаровала Сеть, показав, на что променяла «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова

ФОТО: Instagram

Не так давно стало известно, что звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула родной коллектив, объяснив свой поступок тем, что решила развивать себя в профессиональной среде актерства, а также планирует развивать собственный проект, пишет Topnews.

На фоне загруженности новым проектом, а также частыми съемками Михалкова практически забросила Instagram и мало делилась с подписчиками хотя какой-то информацией, что немало их расстраивало. Судя по частоте новых публикаций звездная артистка вернулась на сетевое пространство и старается делится с фолловерами своими достижениями и мыслями. 

По ее словам, она установила новый рекорд, и относится он как ни странно к пельменям. Оказывается, буквально вчера Михалкова «улучшила статистику по количеству пельменей на человека в год».

«Знаете ли вы, что россияне за год съедают 25 миллиардов пельменей? Это более 175 штук на человека в год или один пельмень за два дня. Вчера я значительно улучшила эту статистику. Во время съемок кулинарной передачи про изготовление этого популярного блюда я объехала десять ресторанов Москвы, пообщалась с поварами, снялась в десятках дублей. Итог: пришлось съесть 58 пельменей! За один день! А вы говорите жизнь актера легкая! А какой у вас рекорд по поеданию пельмешков?» - спришивает Юлия.

Подписчики Михалковой остались недовольны от увиденного и прочитанного. Многие назвали царящую вокруг Михалковой во время приготовления пельменей атмосферу как минимум странной, а также сошлись во мнении, что артистка вместо восхождения по карьерной лестнице скатилась в какие-то низы. Особенно фолловеров позабавила геолокация к фото - «Пельменный бутик».

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