Михалкова разочаровала Сеть, показав, на что променяла «Уральские пельмени»

«Знаете ли вы, что россияне за год съедают 25 миллиардов пельменей? Это более 175 штук на человека в год или один пельмень за два дня. Вчера я значительно улучшила эту статистику. Во время съемок кулинарной передачи про изготовление этого популярного блюда я объехала десять ресторанов Москвы, пообщалась с поварами, снялась в десятках дублей. Итог: пришлось съесть 58 пельменей! За один день! А вы говорите жизнь актера легкая! А какой у вас рекорд по поеданию пельмешков?» - спришивает Юлия.