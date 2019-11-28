Какие знаки Зодиака выиграют в лотерею 1 января? Формула успеха и цифры удачи!

Особенно сильными энергетически являются числа, связанные с рождением человека. Они способны рассказать о Судьбе, помочь выбрать вторую половинку и т.д.

А если совместить знания астрологов и нумерологов? Выйдет «гремучая» смесь, помогающая заглянуть в будущее с помощью личных цифр и созвездий на небе

Этот гороскоп от astrorhit.info призван объединить эти науки с целью предсказать, кому может улыбнуться Фортуна в самый Новый год, и как не упустить этот шанс.

Овен

Этот знак отличается неутомимостью, энергичность, целеустремленностью и настойчивостью. Он привык все делать не благодаря, а вопреки. Нет ничего невозможного для Овна.

Но сейчас астрологи советуют немного притормозить и подождать до 1 января, когда можно будет дать своей внутренней энергии выход и позволить ей выбрать лотерейный билет.

Именно 1 числа этому знаку очень повезет и он сможет выиграть приличную сумму денег. Интуиция, подпитанная накопленными силами, обязательно подскажет верный билет.

Нумерологи говорят, что нужно обратить внимание на комбинации с цифрами дня и месяца рождения Овна. Особенно удачными будут удвоенные сочетания – 11, 22 и т.д.

Рак

Рак очень чувствителен и нежен, при этом любит во всем порядок и придает большое значение всему, что его окружает. Он очень ответственно подходит ко всему, за что берется.

Даже к лотерее он тщательно готовится, заранее изучая и просчитывая все. Астрологи подсказывают, что ему нужно обратить внимание на обычное лото, где очень внушительный джек-пот, да и остальные выигрыши тоже могут заметно порадовать.

Нумерологи согласны, что Рак способен сам подобрать для себя выигрышную комбинацию с помощью подсказок своей интуиции. Но уточняют, что ему лучше воздержаться от чисел, связанных с какими-то личными датами.

Скорпион

Скорпион – натура страстная, энергичная, сильная и склонная к глубокому и эффективному анализу всего происходящего. Он любит все только самое лучшее и очень кропотливо подбирает для себя все, даже лотерею, в которую собрался сыграть.

Специалисты не сомневаются, что Скорпион в состоянии сам просчитать, какая именно лотерея больше подойдет для него. Советуют только не лениться и отправиться испытывать Удачу именно 1 января.