Какие знаки Зодиака выиграют в лотерею 1 января? Формула успеха и цифры удачи!

Числа у многих вызывают ассоциации с точной наукой – математикой. Но не всегда они связаны с вычислениями и уравнениями. Нумерология, наука о цифрах, рассказывает, что они могут обладать магическим влиянием на жизнь человека.
Особенно сильными энергетически являются числа, связанные с рождением человека. Они способны рассказать о Судьбе, помочь выбрать вторую половинку и т.д.
А если совместить знания астрологов и нумерологов? Выйдет «гремучая» смесь, помогающая заглянуть в будущее с помощью личных цифр и созвездий на небе
Этот гороскоп от astrorhit.info призван объединить эти науки с целью предсказать, кому может улыбнуться Фортуна в самый Новый год, и как не упустить этот шанс.
Овен
Этот знак отличается неутомимостью, энергичность, целеустремленностью и настойчивостью. Он привык все делать не благодаря, а вопреки. Нет ничего невозможного для Овна.
Но сейчас астрологи советуют немного притормозить и подождать до 1 января, когда можно будет дать своей внутренней энергии выход и позволить ей выбрать лотерейный билет.
Именно 1 числа этому знаку очень повезет и он сможет выиграть приличную сумму денег. Интуиция, подпитанная накопленными силами, обязательно подскажет верный билет.
Нумерологи говорят, что нужно обратить внимание на комбинации с цифрами дня и месяца рождения Овна. Особенно удачными будут удвоенные сочетания – 11, 22 и т.д.
Рак
Рак очень чувствителен и нежен, при этом любит во всем порядок и придает большое значение всему, что его окружает. Он очень ответственно подходит ко всему, за что берется.
Даже к лотерее он тщательно готовится, заранее изучая и просчитывая все. Астрологи подсказывают, что ему нужно обратить внимание на обычное лото, где очень внушительный джек-пот, да и остальные выигрыши тоже могут заметно порадовать.
Нумерологи согласны, что Рак способен сам подобрать для себя выигрышную комбинацию с помощью подсказок своей интуиции. Но уточняют, что ему лучше воздержаться от чисел, связанных с какими-то личными датами.
Скорпион
Скорпион – натура страстная, энергичная, сильная и склонная к глубокому и эффективному анализу всего происходящего. Он любит все только самое лучшее и очень кропотливо подбирает для себя все, даже лотерею, в которую собрался сыграть.
Специалисты не сомневаются, что Скорпион в состоянии сам просчитать, какая именно лотерея больше подойдет для него. Советуют только не лениться и отправиться испытывать Удачу именно 1 января.
Нумерология, вмешиваясь в прогнозы для Скорпиона, дает и свой совет: цифры 3 и 6 будут самыми удачными. Чем больше их будет в комбинации, тем лучше.