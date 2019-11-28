Видео: оптическая иллюзия с руками свела с ума Сеть

Фокус вызвал живой отклик в Сети, и девушка тут же стала звездой Сети. Вслед за ней другие пользователи начали выкладывать свои ролики, в которых демонстрировались их попытки повторить фокус. В итоге оригинальное видео набрало 3,5 миллиона просмотров и породило волну подражаний.

Фокус с руками стал сетевым флешмобом, который назвали «вызов по обмену руками».

Некоторые из фанатов фокусов шутили, что для него нужны очень худые руки. И пусть налицо умелая игра рук, провоцирующая оптический обман, смотрится ручные манипуляции действительно потрясающе.