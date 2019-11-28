Чт, 28.11.2019
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Любила. Ненавидела. Жива. Исповедь уцелевшей избранницы историка-расчленителя Соколова

Олег Соколов.

ФОТО: Dmitri Lovetsky/AP

Это единственное интервью выпускницы петербургского Госуниверситета. Той самой, что в 2008 году сообщила милиции — преподаватель истфака Олег Соколов едва не убил, сообщает Topnews.

За именитого бонапартиста никто не вступался. Уголовное дело тогда не возбудили из-за банального равнодушия. Сегодня на страницах «Фонтанки» девушка отвечает группе поддержки, которая уверена, что признавшегося в расчленении Анастасии Ещенко ученого оклеветали. Эта история началась 15 лет назад. Ее он называл Катрин.

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