Такого никто не ожидал! Фото абсолютно голой Ольги Орловой на Сейшелах вызвало зависть у пользовательниц Сети

В кадре знаменитость позирует на отдыхе на Сейшельских островах. Она стоит абсолютно голой, демонстрируя волнующие изгибы своего тела и прикрываясь лишь огромной пальмовой ветвью.

«Доброе утро», - пожелала 42-летняя звезда подписчикам.

Одной из первых на пост отреагировала ведущая Эвелина Бледанс. «Готовлю такое же фото! Нельзя отставать от подруг. Правда, я в Мурманске приземлилась», - написала она, видимо, позавидовав тому, что Ольга сейчас отдыхает на теплом курорте.

К слову, в комментариях также отметилась соведущая Орловой по телепроекту «Дом-2» Ксения Бородина. «Так и знала, что все купальники дома забудешь, привезти?!» - пишет ведущая.

Многие пользователи с восторгом отреагировали на снимок Ольги. Впрочем, некоторые поклонники экс-«Блестящей» осудили певицу за нескромные фото.