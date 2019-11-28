Чт, 28.11.2019
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«Аэрофлот» не разрешил провозить слишком длинную рыбу. Толстый кот Виктор не одинок!

Самолет "Аэрофлота". Иллюстративное фото

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Владелец горбуши не стал жаловаться на авиакомпанию, опасаясь, что его лишат бонусных миль, как хозяина толстого кота

«Аэрофлот» запретил пассажиру, члену Общественной палаты Андрею Максимову, проносить на борт самолета соленую горбушу, которую он вез из Архангельска. Об этом сообщает новостной телеграм-канал «Подъем».

В авиакомпании посчитали, что рыба слишком велика для ручной клади. Тушка весила 4 килограмма, а в длину составляла 58 сантиметров, но из-за длинного хвоста и плавников не уложилась в параметры компании.

Максимов не стал жаловаться на инцидент, опасаясь потерять свои бонусные мили, как это случилось с Михаилом Галиным ― хозяином толстого кота Виктора. «Я не в обиде, потому что в данном случае я не пострадал, я четко следовал требованиям не только авиакомпании, но и ее сотрудников, но мне кажется, что поле для дальнейшего совершенствования всей этой нормативной базы есть и нам нужно обязательно обсуждать эти вопросы. Надеюсь, что авиакомпания «Аэрофлот» не лишит меня за этот комментарий накопленных миль», — заявил Максимов «Подъему».

"Аэрофлот" запретил провозить на борту самолета слишком длинную соленую горбушу

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Напомним, в начале ноября «Аэрофлот» не разрешил Галину провезти в салоне кота по кличке Виктор из-за того, что питомец оказался слишком толстым. Его вес на 2 килограмма превышал установленную компанией норму 8 килограммов. Тогда мужчина решился на обман и на взвешивании подменил кота.

Как объяснил мужчина, он боялся, что Виктор погибнет в багажном отделении при перелете из Москвы в Владивосток. После того как Галин сообщил об этом в соцсетях, «Аэрофлот» лишил его бонусных миль.

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