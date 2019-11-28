«Аэрофлот» не разрешил провозить слишком длинную рыбу. Толстый кот Виктор не одинок!

В авиакомпании посчитали, что рыба слишком велика для ручной клади. Тушка весила 4 килограмма, а в длину составляла 58 сантиметров, но из-за длинного хвоста и плавников не уложилась в параметры компании.

Максимов не стал жаловаться на инцидент, опасаясь потерять свои бонусные мили, как это случилось с Михаилом Галиным ― хозяином толстого кота Виктора. «Я не в обиде, потому что в данном случае я не пострадал, я четко следовал требованиям не только авиакомпании, но и ее сотрудников, но мне кажется, что поле для дальнейшего совершенствования всей этой нормативной базы есть и нам нужно обязательно обсуждать эти вопросы. Надеюсь, что авиакомпания «Аэрофлот» не лишит меня за этот комментарий накопленных миль», — заявил Максимов «Подъему».

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Напомним, в начале ноября «Аэрофлот» не разрешил Галину провезти в салоне кота по кличке Виктор из-за того, что питомец оказался слишком толстым. Его вес на 2 килограмма превышал установленную компанией норму 8 килограммов. Тогда мужчина решился на обман и на взвешивании подменил кота.

Как объяснил мужчина, он боялся, что Виктор погибнет в багажном отделении при перелете из Москвы в Владивосток. После того как Галин сообщил об этом в соцсетях, «Аэрофлот» лишил его бонусных миль.