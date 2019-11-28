Только отборный мат: «Королева России-2019» пригрозила журналисту за видео расправой

На это Воронцова ответила гневной тирадой. Она позвонила автору материала и набросилась на него с угрозами, перемежая их отборным матом. В переводе на литературный русский, Элина заверила представителя СМИ, что если журналист не сделает новый позитивный сюжет, ему «отрежут язык» и выпрут из Москвы. И работать в СМИ он также не будет.