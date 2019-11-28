Чт, 28.11.2019
Галерея: скорее смотрите, что творилось в субботу вечером на круизном судне Baltic Queen Таллинн-Стокгольм СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Только отборный мат: «Королева России-2019» пригрозила журналисту за видео расправой

Элина Воронцова

ФОТО: Instagram

Победительница конкурса «Королева России-2019» Элина Воронцова затеяла скандал после публикации в Сети видеозаписи, на которой она угрожает тележурналисту, снявшему о ней сюжет. Красавице не понравилась подача, в которой ее назвали «бывшей моделью», которая выбилась в люди, окрутив богача, рассказывает Topnews.

На это Воронцова ответила гневной тирадой. Она позвонила автору материала и набросилась на него с угрозами, перемежая их отборным матом. В переводе на литературный русский, Элина заверила представителя СМИ, что если журналист не сделает новый позитивный сюжет, ему «отрежут язык» и выпрут из Москвы. И работать в СМИ он также не будет.

По словам красавицы, у ее мужчины хватит для этого «возможностей» и желания.

«Ты, петушара, решил записать меня в бывшие модели... Ты компенсацию за все это говно будешь выплачивать до конца всей своей жизни, я тебе отвечаю», — заявила «Королева».

В ответ журналист написал на нее заявление в полицию. И теперь Воронцовой предстоит стать героиней уголовной хроники сообщает Telegram-канал Mash.

НАВЕРХ