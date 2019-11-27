Фото до и после: как выглядит роскошный номер отеля в Таллинне, в котором провел ночь президент Буш

13 лет назад в этот самый день в Таллиннском аэропорту приземлился самолет президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Уокера Буша. Один из самых значимых мужчин в мире провел всего одну ночь в отеле Radisson Blu Sky, однако подготовка заняла несколько месяцев и это время было очень напряженным для всех работников отеля.

Визит американского президента Джорджа Буша в отеле Radisson Blu Sky был необычным из-за того, что все 280 номеров были забронированы для сопроваждающих президента. Поскольку организацией визита занималось большое количество людей, это могло стать причиной, почему забронировали весь отель. Да и все-таки, вопрос безопасности...

В случае с такими гостями важно, чтобы все прошло как по маслу. Поэтому период подготовки и был таким длительным,

— рассказала менеджер по продажам Radisson Хели Каунисте.

Отель начал подготовку сразу же, как стало известно, что президент и его сопровождающие остановятся в этом отеле. По словам Каунисте, работники отеля выкладювались на сто процентов и были готовы к выполнению особых пожеланий.

133 квадратных метра роскоши

Президентский свит, в котором ночевал Буш, является самым большим свитом в отеле Radisson Blu Sky, общая площадь которого составляет 133 квадратных метра. Комната, в которой ночевал президент, отличается от сегодняшней как день и ночь. В 2013-2014 годах в отеле прошел капитальный ремонт. По словам менеджера по маркетингу Кристель Кирси президентский свит был на очереди последним.

В просторном свите есть отдельный кабинет, спальная комната и, вдобавок к ванной комнате, есть сауна.

Так же здесь есть совещательная, неплохой уголок для самых важных посетителей,

— описала номер Кирс.

Она добавила, что несомненным преимуществом этого номера является вид, который открывается из окон президентского свита.

По ее словам, президентский свит хоть и является эксклюзивным, однако забронировать его может любой желающий. Единственно, что стоит учесть, так это то, что за ночь в таком номере придется отдать порядка 1100 евро.

Президентский визит 13 лет назад. ФОТО: Radisson Blu Sky Hotel

Простой мужчина с простыми пожеланиями

Шеф-повар отеля Ирена Дмитриева вспоминает, что во время визита Буша на кухне царила тревога вперемешку с любопытством.

Ждали информацию о вкусовых предпочтениях, заранее тщательно подготовив кухню, запасясь продуктами и поварами. Мы были ко всему готовы и все вышло хорошо, не чувствовалось особого давления,

— рассказала Ирена.

По словам шеф-повара, президент заказал на завтрак свежевыжатый апельсиновый сок, круассан и кофе.

Команда, которая прибыла с президентом ела в основном бургеры, которые запивались Coca-Cola Zero.

ФОТО: Radisson Blu Sky Hotel

Американцы все же предпочти американскую еду эстонской. Мы были готовы, однако оглядываясь назад, все кажется гораздно проще. Мы не могли подумать, что все закажут бургеры.

Одно желание у президента Буша однако было. Как настоящий приверженец спорта, президент пожелал сходить утром на тренировку. Эту возможность ему с радостью предоставили.

Президентский визит 13 лет назад. ФОТО: Radisson Blu Sky Hotel

Утреннее приветствие Буша

Утром в конференц-центре устроили приветственную встречу для местных американцев. Несмотря на то, что мероприятие проходило с самого раннего утра, в лобби отеля выстроилась целая очередь.

Если мы в Эстонии привыкли к тому, что каждый может встретить президнета в парке Кадриорг или в театре, то в Штатах возможность увидеть президнета вживую ничтожно мала. Вероятно поэтому этот шанс решило не упустить такое большое количество людей,

— добавила Каунисте.