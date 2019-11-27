Фото до и после: как выглядит роскошный номер отеля в Таллинне, в котором провел ночь президент Буш
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13 лет назад в этот самый день в Таллиннском аэропорту приземлился самолет президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Уокера Буша. Один из самых значимых мужчин в мире провел всего одну ночь в отеле Radisson Blu Sky, однако подготовка заняла несколько месяцев и это время было очень напряженным для всех работников отеля.
Визит американского президента Джорджа Буша в отеле Radisson Blu Sky был необычным из-за того, что все 280 номеров были забронированы для сопроваждающих президента. Поскольку организацией визита занималось большое количество людей, это могло стать причиной, почему забронировали весь отель. Да и все-таки, вопрос безопасности...
В случае с такими гостями важно, чтобы все прошло как по маслу. Поэтому период подготовки и был таким длительным,
— рассказала менеджер по продажам Radisson Хели Каунисте.
Отель начал подготовку сразу же, как стало известно, что президент и его сопровождающие остановятся в этом отеле. По словам Каунисте, работники отеля выкладювались на сто процентов и были готовы к выполнению особых пожеланий.
133 квадратных метра роскоши
Президентский свит, в котором ночевал Буш, является самым большим свитом в отеле Radisson Blu Sky, общая площадь которого составляет 133 квадратных метра. Комната, в которой ночевал президент, отличается от сегодняшней как день и ночь. В 2013-2014 годах в отеле прошел капитальный ремонт. По словам менеджера по маркетингу Кристель Кирси президентский свит был на очереди последним.
В просторном свите есть отдельный кабинет, спальная комната и, вдобавок к ванной комнате, есть сауна.
Так же здесь есть совещательная, неплохой уголок для самых важных посетителей,
— описала номер Кирс.
Она добавила, что несомненным преимуществом этого номера является вид, который открывается из окон президентского свита.
По ее словам, президентский свит хоть и является эксклюзивным, однако забронировать его может любой желающий. Единственно, что стоит учесть, так это то, что за ночь в таком номере придется отдать порядка 1100 евро.
Простой мужчина с простыми пожеланиями
Шеф-повар отеля Ирена Дмитриева вспоминает, что во время визита Буша на кухне царила тревога вперемешку с любопытством.
Ждали информацию о вкусовых предпочтениях, заранее тщательно подготовив кухню, запасясь продуктами и поварами. Мы были ко всему готовы и все вышло хорошо, не чувствовалось особого давления,
— рассказала Ирена.
По словам шеф-повара, президент заказал на завтрак свежевыжатый апельсиновый сок, круассан и кофе.
Команда, которая прибыла с президентом ела в основном бургеры, которые запивались Coca-Cola Zero.
Американцы все же предпочти американскую еду эстонской. Мы были готовы, однако оглядываясь назад, все кажется гораздно проще. Мы не могли подумать, что все закажут бургеры.
Одно желание у президента Буша однако было. Как настоящий приверженец спорта, президент пожелал сходить утром на тренировку. Эту возможность ему с радостью предоставили.
Утреннее приветствие Буша
Утром в конференц-центре устроили приветственную встречу для местных американцев. Несмотря на то, что мероприятие проходило с самого раннего утра, в лобби отеля выстроилась целая очередь.
Если мы в Эстонии привыкли к тому, что каждый может встретить президнета в парке Кадриорг или в театре, то в Штатах возможность увидеть президнета вживую ничтожно мала. Вероятно поэтому этот шанс решило не упустить такое большое количество людей,
— добавила Каунисте.