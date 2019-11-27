Меня уничтожали и унижали: Анна Седокова рассказала, как ушла от мужа

Я слышала осуждения за своей спиной тысячи раз, я слышу их каждый день до сих пор. Ну жила бы, ну терпела бы. Что с тобой не так? Ты чего не как все? Поверьте, я знаю, что такое жить вообще без денег, знаю как это не иметь всего абсолютно кроме маленьких детей на руках. Меня уничтожали, испепеляли, унижали, но у них ничего не вышло. Потому что каждый день я занималась тем, что важно для женщины – саморазвитием, учебой, образованием, работой, карьерой! Я всегда буду топить за тех женщин, которые и работают, и воспитывают детей одновременно. Я всегда буду поддерживать тех девочек, которые получают второе, третье образование,