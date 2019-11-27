В заложниках у собственного тела: гендерная дисфория среди молодежи

Есть также несколько гипотез в области психологии. Некоторые эксперты разделяют одну точку зрения: гендерная дисфория обусловлена как психологическими, так и психосоциальными причинами. Короче говоря, вопрос, который вы задали, является сложным и не имеет однозначного ответа.

- Вы поддерживаете идею о том, что ребенка, который проявляет признаки гендерной дисфории в раннем возрасте, все же следует учить принимать свой биологический пол. Почему важно дождаться половой зрелости для решения проблемы гендерной дисфории?

- У большого количества детей, у которых в раннем возрасте заметили признаки гендерной дисфории, эти признаки рассасываются, как только они вступают в пубертатный возраст. Это может быть связано с развитием ребенка, гибкостью и влиянием внешних факторов. Следует подчеркнуть, что существует несколько диагнозов, которые, хотя и наблюдаются в детстве, не переходят в юность и дальнейшее развитие.

Но гендерная дисфория – это феномен не только Запада. Как показывают последние исследования, это также наблюдается в азиатских культурах, например, в Китае. Здесь я хотел бы описать интересный пример, который можно встретить на Самоанских островах, на архипелаге Полинезия. Наряду с женским и мужским там уже давно существует третий пол, называемый Fa'afafine. Это мужчины по биологическому полу и женщины по психологическому. Fa'afafine имеет очень давнюю историю на Самоа. Следует отметить, что транссексуализм, включая гендерную дисфорию, встречается во многих частях мира и принимает различные формы.

- Гендерная дисфория – это мало изученная проблема в Латвии, и она окружена различными предрассудками. Что бы вы сказали людям, которые считают, что гендерная дисфория – это вымышленная проблема?

- Возьмем, к примеру, такое распространенное заболевание, как депрессия. Почему кто-то вообще начинает думать, что у него депрессия? Похожая ситуация и с гендерной дисфорией – почему нужно было придумывать и облеплять себя настолько сложной проблемой, которая включает так много сложностей?

Следует отметить, что, говоря о гендерной дисфории, нужно помнить о чрезвычайно высоком риске самоубийств и риске преднамеренного самоповреждения, чаще всего пьянства.

Существуют различные профессиональные способы помочь молодым людям с гендерной дисфорией. Цель одна – помочь им разобраться в своей истинной личности. Типы помощи включают, например, групповую терапию, индивидуальную беседу, гормонотерапию и многое другое.

В своей практике я в основном работаю с детьми и молодежью, но иногда сталкиваюсь и со взрослыми. Так, например, один из наших клиентов обратился ко мне в возрасте около 60 лет. Иными словами, он провел всю свою жизнь, скрывая свою истинную личность.

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