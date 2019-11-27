Солист группы Uma2rman станет отцом в шестой раз

43-летний Владимир Кристовский и его супруга Ольга Пилевская в скором времени во второй раз станут родителями. Малыш станет шестым для лидера группы Uma2rmaH и вторым для его возлюбленной.
Этой радостной новостью звездная пара сама поделилась с поклонниками в социальных сетях. Сначала Владимир лишь намекнул на беременность супруги, опубликовав их семейное фото с отдыха в Дубае, — на нем Владимир и Ольга позируют вместе с трехлетним сыном Федором посреди бескрайней пустыни.
Все четверо первый раз в пустыне,
— подписал снимок Кристовский.
Сегодня же Ольга подтвердила, что действительно ждет ребенка. Она опубликовала фото с мужем и сыном, на котором сама позирует в купальнике и держится за округлившийся живот.
Фото смотри ЗДЕСЬ!
Напомним, что до встречи с Ольгой Владимир Кристовский был женат на Валерии Римской. Супруги прожили в браке 17 лет — от этих отношений у музыканта остались четыре дочери: Ясмин, Станислава, Мия и Ума. В 2013 году Владимир Кристовский ушел от Валерии и женился на Ольге Пилевской. Через три года после свадьбы у пары родился сын Федор.