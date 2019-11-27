Солист группы Uma2rman станет отцом в шестой раз

Этой радостной новостью звездная пара сама поделилась с поклонниками в социальных сетях. Сначала Владимир лишь намекнул на беременность супруги, опубликовав их семейное фото с отдыха в Дубае, — на нем Владимир и Ольга позируют вместе с трехлетним сыном Федором посреди бескрайней пустыни.

Все четверо первый раз в пустыне,

— подписал снимок Кристовский.

Сегодня же Ольга подтвердила, что действительно ждет ребенка. Она опубликовала фото с мужем и сыном, на котором сама позирует в купальнике и держится за округлившийся живот.

Фото смотри ЗДЕСЬ!