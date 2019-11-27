Видео: журналиста во время прямого эфира атаковала большая свинья

Забавный случай произошел в эфире программы «Доброе утро, Греция» на греческом телеканале ANT1. Ведущие шоу пытались начать прямое включение с городка Кинета в Аттике, где масштабные наводнения привели к большому ущербу, но репортер Лазос Мантикос не появился в эфире.

Через несколько секунд он все же ворвался в эфир – журналист убегал от большой свиньи, которая, видимо сбежала с соседней фермы и атаковала его просто во время включения.

Лазос Мантикос сделал попытку стоять на месте и рассказать о затоплении Кинеты, и он сделал несколько мужественных попыток начать эфир, но в конце концов это оказалось невозможным. Свинья постоянно преследовала несчастного репортера, и даже кусала его, заставляя журналиста извиниться за неловкую сцену.

«Георге, ты меня слышишь? У нас здесь есть проблема: свинья, которая преследует нас с этого утра», – сказал Мантикос ведущему шоу Георге Пападакису.