Гинекологи изготавливали порнографию с участием своих пациенток

Незаконная деятельность врачей была раскрыта после того, как одна из пациенток обнаружила видео со своим участием на порносайте. Она обратилась в полицию, которая установила, что с начала 2017 года по апрель 2018 года врачи, работавшие в кабинете гинекологии в Одесском областном онкологическом диспансере, снимали процедуру проведения УЗИ на скрытую камеру. Эти записи впоследствии продавались иностранным порносайтам.

В ходе прошедших в кабинете гинеколога обысков правоохранители обнаружили флешки и жесткие диски с записанными на скрытую камеру видеозаписями. Они были изъяты, а в отношении причастных к их распространению лиц было возбуждено уголовное дело.

Руководство Одесского областного онкологического диспансера отрицает свою причастность к правонарушению, указывая, что подозреваемый в распространении порнографии врач не является сотрудником медучреждения. «То, о чем сообщают СМИ и соцсети, происходило на арендованной территории», — пишет главврач диспансера Олег Лукьянчук на своей странице в Facebook.