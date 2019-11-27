Аналитики подтвердили, что чаще всего в Турцию летают именно Наташи

Для исследования самых популярных стран отдыха были проанализированы все авиабилеты, купленные за год с ноября 2018-го по ноябрь нынешнего года.

«В Турцию действительно летит больше всего пассажирок с именем Наташа. Их чуть больше, чем Лен», — отметил сервис путешествий «Туту.ру», который провел исследование.

Кроме того, Наташи также любят летать в Грузию и на Украину.

Самыми путешествующими женщинами стали обладательницы таких женских имен, как Елена, Наталья, Ольга и Татьяна.

Стоит отметить, что имя Елена остается лидирующим по подавляющему числу туристических направлений. Чаще всего они путешествуют в Белоруссию, Болгарию, Германию, Китай, Францию, Израиль, а также на европейские морские курорты.