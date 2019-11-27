Аналитики подтвердили, что чаще всего в Турцию летают именно Наташи

Впрочем, лидирующим по подавляющему числу туристических направлений остается имя Елена. Сервис путешествий выяснил, какие направления для отдыха предпочитают обладательницы самых распространенных женских имен, пишет Life.ru.
Для исследования самых популярных стран отдыха были проанализированы все авиабилеты, купленные за год с ноября 2018-го по ноябрь нынешнего года.
«В Турцию действительно летит больше всего пассажирок с именем Наташа. Их чуть больше, чем Лен», — отметил сервис путешествий «Туту.ру», который провел исследование.
Кроме того, Наташи также любят летать в Грузию и на Украину.
Самыми путешествующими женщинами стали обладательницы таких женских имен, как Елена, Наталья, Ольга и Татьяна.
Стоит отметить, что имя Елена остается лидирующим по подавляющему числу туристических направлений. Чаще всего они путешествуют в Белоруссию, Болгарию, Германию, Китай, Францию, Израиль, а также на европейские морские курорты.
Среди Анн популярностью пользуется Армения, а Татьяны предпочитают Азербайджан.