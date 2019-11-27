Немедленно прекратите делать эти семь вещей со своим телефоном

Рассмотрю те вещи, которые нужно перестать делать со своим смартфоном.

1. Не держите телефон в спальне

Смартфон используется в качестве будильника. Устройство стало последним, что пользователь видит ночью и первым, что увидит утром. Проведенное в 2017 году исследование показало, что использование социальных сетей за полчаса до сна связано с расстройствами сна у молодых людей. Заряжайте телефон где-нибудь в другом месте, а не в спальне. Вместо этого купите будильник.

Для чтения перед сном может использоваться электронная книга или планшет. Альтернативой является отключение сетевых соединений на смартфоне, когда он находится в спальне — комнате, предназначенной исключительно для отдыха, а не для насыщенного общения.

2. Перестаньте тратить время на бессмысленные уведомления

Стоит только положить телефон, как он снова подает сигнал. Поступило очередное уведомление, которое, скорее всего, абсолютно бесполезно. Потратьте немного времени, чтобы настроить уведомления и отключить те из них, которые не представляют для вас ценности и отправляются не людьми. Устройство перестанет отвлекать сообщениями в стиле: «фотографию оценили 16 человек».

Пользуйтесь социальными сетями через браузер, а не с помощью приложения-клиента. Для общения этого достаточно. Дополнительные функции программы заставляют пользователя проводить побольше времени в социальной сети.

Спросите себя: нужны ли вам немедленные уведомления о каждом посте, сообщении или твите. Необходимо ли, чтобы все установленные приложения постоянно сообщали вам о своих событиях.

3. Ограничивайте время у экрана

В новых версиях Android и iOS предусмотрены функции, которые отслеживают экранное время и предоставляют ежедневные отчеты, о том:

— как часто вы используете телефон;

— сколько часов в течение дня уходит у вас на «общение» с устройством;

— какие приложения используются чаще всего.

Вместо чтения отчетов, вы можете установить лимиты времени для приложений. Например, ограничить использование клиента социальной сети одним часом в сутки. Настройку вы всегда сможете поменять.

4. Не делайте смартфон более ярким, чем реальность

Переключение экрана телефона в монохромный режим сделает реальность более яркой, чем экранная картинка. Когда цвета нужны, вы можете снова перевести экран в цветной режим. Снижайте привлекательность бесцельного времяпровождения с телефоном.

5. Пользуйтесь смартфоном только для конкретных задач

Прежде чем взять телефон в руку и разблокировать его экран, спрашивайте себя: «Зачем я это делаю?» Даже этого может оказаться достаточно для того, чтобы удержаться от бесцельной прокрутки. Не включайте смартфон, если вам скучно во время десятисекундной поездки в лифте.

6. Не держите телефон постоянно в руке

Привычка всегда держать телефон в руке и носить его с собой везде, даже в ванную комнату говорит о неправильном отношении к роли устройства в жизни пользователя.

Люди не в восторге, когда собеседник во время реального общения достает свой телефон, даже если при этом он говорит: «Продолжай, я слушаю».

Если даже на отдыхе бесплатный Wi-Fi оказывается привлекательнее красивой природы и купания в море, это означает, что самое время пересмотреть свои привычки в отношении телефона.

7. Отключайте звук в учебной аудитории

Результаты исследования Университета Миссури, опубликованные журналом Time, показали, что у студентов повышается кровяное давление и сердечный пульс, когда телефон звонит, а они не могут принять звонок, пишет zen.yandex.ru.