Ср, 27.11.2019
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Осторожно! Мокрая фитнес-мама сведет с ума любого мужчину

Тэмми Хемброу

ФОТО: Image Press Agency / Scanpix

Фитнес-модель, звезда Instagram и мать двоих детей австралийка Тэмми Хэмброу (25) доказала очередным фото, что не зря слывет горячей штучкой

Тэмми Хемброу (25) стала известной в Instagram пару лет назад, когда снимала видео о своей жизни, беременности и пост-беременности, чтобы вдохновить и других женщин на достижение фигуры своей мечты. 

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На сегодняшний день у Тэмми свыше десяти миллионов подписчиков в Instagram и ее состояние оценивается в два миллиона долларов.  

Она была помолвлена с персональным тренером Рис Хокинсом, однако в 2018. году они расстались.  ent nad läksid 2018. aastal lahku. У них двое детей - дочь Саскиа и сын Вулф.

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