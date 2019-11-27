Осторожно! Мокрая фитнес-мама сведет с ума любого мужчину

Тэмми Хемброу (25) стала известной в Instagram пару лет назад, когда снимала видео о своей жизни, беременности и пост-беременности, чтобы вдохновить и других женщин на достижение фигуры своей мечты.

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На сегодняшний день у Тэмми свыше десяти миллионов подписчиков в Instagram и ее состояние оценивается в два миллиона долларов.