Ср, 27.11.2019
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Смотрите, как выглядит самый современный пункт приема тары в Эстонии
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В новом магазине Pihlaka Rimi открылся самый современный и модный пункт приема тары.

При разработке дизайна пункта приема тары учитывался внешний вид, доступность для людей с ограниченными возможностями и удобство. В пункте имеется пандус, вода, канализация и экономичное освещение.

Современный пресс значительно уменьшает затраты на организацию всего процесса. Умные решения, использованные в новом пункте приема тары, делают сбор намного эффективнее и экологичнее.

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