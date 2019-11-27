Смотрите, как выглядит самый современный пункт приема тары в Эстонии
В новом магазине Pihlaka Rimi открылся самый современный и модный пункт приема тары.
При разработке дизайна пункта приема тары учитывался внешний вид, доступность для людей с ограниченными возможностями и удобство. В пункте имеется пандус, вода, канализация и экономичное освещение.
Современный пресс значительно уменьшает затраты на организацию всего процесса. Умные решения, использованные в новом пункте приема тары, делают сбор намного эффективнее и экологичнее.