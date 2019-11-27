Кажется, Дед Мороз к ней не придет! Эстонская модель Диана Хапрова слишком плохо себя ведет

Побыть в образе Минни Маус на Ратушной площади Таллинна - для нее, видимо, мало. Модель из Эстонии Диана Хапрова продолжает слишком усиленно готовиться к приближающимся праздникам. На сей раз в обществе второй модели.
Снимки красоток, демонстрирующих лесбийскую любовь, попали в Сеть. Комментаторы мужского пола уже проявляют повышенный интерес к красавицам. Но Деда Мороза Диана Хапрова, видимо, не дождется, очень уж плохо она себя ведет и публикует откровенные снимки.
«Друзья, скоро Новый год. Пора задуматься, чем заняться и с кем. А пока держите фото - две Дианы - это вдвойне прекрасно:
Модели:
@diana_haprova
@sukkubus_73
Наш несравненный фотограф: @sg.dreamer»
Смотрите фото ниже!
Друзья , скоро Новый год . Пора задуматься , чем заняться и с кем 😏😏😏 а пока держите фото на ночь 🔥 две Дианы - это вдвойне прекрасно 😁 My dear friends very soon is coming new year eve . Did you made any plans yet ? While thinking take a look at our new project . We are both Diana , that means it’s double fun (but for us )🤪 Модели /models @diana_haprova @sukkubus_73 Наш несравненный фотограф / our incoparable photographer @sg.dreamer #dianahaprova #photoshoot #photomodels #newyearmood #sexymodels #sexystyle #santagirls #bestlingeriemodel #instamood #дианахапрова #диредфокс #фотомодель #заграньюразумного #скороновыйгод #мыготовыавы #мынашлидругдруга #🤘 #💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍👑💍👑💍