Ср, 27.11.2019
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Видео: енот пробрался через вентиляцию в квартиру и застрял

Енот. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peter Kovalev/TASS

В российской Воркуте енот сбежал от хозяев и попытался покинуть квартиру через вентиляционное отверстие. Попытка не удалась - он застрял, сообщает ТСН.

На видео видно отверстие в стене, в котором головой вниз торчит енот. Он пытается пролезть обратно в помещение, однако сделать ему это не удается. Жительница квартиры, куда безуспешно хочет ворваться енот, рассказала, что он приходит к ней не одну неделю подряд.

Сначала женщина подумала, что это голубь, но потом в дыру влезла волосатая голова. Животному не удается покинуть вентиляцию, поэтому жительница вместе со своей соседкой подкармливают ее. Женщина не обращается к службам, которые могли бы помочь вытащить беднягу, потому что боится, что те напугают енота. Однако она волнуется из-за того, что зверь может заблудиться в лабиринтах вентиляции и погибнуть.

Жильцы квартиры стараются выманить его едой и водой. 

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