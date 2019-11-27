Видео: енот пробрался через вентиляцию в квартиру и застрял

На видео видно отверстие в стене, в котором головой вниз торчит енот. Он пытается пролезть обратно в помещение, однако сделать ему это не удается. Жительница квартиры, куда безуспешно хочет ворваться енот, рассказала, что он приходит к ней не одну неделю подряд.

Сначала женщина подумала, что это голубь, но потом в дыру влезла волосатая голова. Животному не удается покинуть вентиляцию, поэтому жительница вместе со своей соседкой подкармливают ее. Женщина не обращается к службам, которые могли бы помочь вытащить беднягу, потому что боится, что те напугают енота. Однако она волнуется из-за того, что зверь может заблудиться в лабиринтах вентиляции и погибнуть.