«Я как придурок»: Андрей Данилко устроил истерику и расплакался в эфире

Артист Андрей Данилко расплакался и покинул студию «Х-фактора». Соответствующий фрагмент эфира опубликован на YouTube-канале телешоу, передает Rambler.ru.
«Х-фактор» — британское музыкальное шоу талантов. В качестве франшизы оно есть во многих странах, в том числе на Украине. Андрей Данилко, известный прежде всего как создатель образа Верки Сердючки, является наставником в нынешнем, десятом сезоне проекта.
В очередном эпизоде, который вышел в эфир на днях, артист расплакался и покинул студию «Х-фактора». В тот момент Данилко предстояло выбрать, кто из числа его подопечных покинет шоу.
«Я так разволновался… Сейчас… Блин! А… Ребята, правда, вот только не обижайтесь. Я вот сижу, я себя вот… Вот я как будто не оправдал надежд. Вот я настолько пустой!» — заявил он, с трудом сдерживая слезы.
После этого артист отметил, что все остальные судьи на «Х-факторе» ярко и разнообразно одеваются, а он все время в черном. В этой связи он назвал себя придурком.
«Я понимаю насколько это вам важно. Думаю, может, это будет честнее, что я, наверное, этот проект покину. Потому что, может, появится какой-то наставник, который вам поможет. Понимаю, что эта проблема во мне! Я подумал, что мне сейчас надо кого-то выбирать. Я не готов это делать. Все способные ребята… Мне кажется, что все-таки лучше этот проект покинуть. Я ничего не могу сделать. Мне… Извините!» — заявил он, встал и ушел.