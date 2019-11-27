«Ненасытная тварь»: в Сеть утекла переписка мужа Лолиты с любовницей

В Сети обсуждают новую утечку сообщений, которыми обменивались между собой теперь уже бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов и его 40-летняя любовница, косметолог из Белоруссии Ольга Кулиева.
Ранее порцию страстных посланий уже обнародовали в эфире передачи «Секрет на миллион» телеканала НТВ, и теперь в Интернет попали последствия очередного «слива» информации.
В переписке муж Лолиты и его новая избранница обсуждают предстоящий секс. Фитнес-тренер радуется, что у Ольги «не болит голова», судя по всему, сравнивая ситуацию со своей женой.
Тот, в свою очередь, называет любовницу «ненасытной тварью», но косметолог не обижается на такое сравнение.
«Когда насытилась, считай, умерла. А твари, они живучие», - пишет она.
«Моя любимая тварь будет жить вечно», - отвечает Дмитрий.
Примечательно, что Дмитрий Иванов ранее говорил о том, что не изменял Лолите, а его переписка с Ольгой носила шуточный характер. При этом пара съехалась лишь после расторжения отношений с певицей.
В свою очередь, Лолита уверена, что муж обманывал ее два года. Теперь артистка собирается отомстить Дмитрию и добиться признания их брака фиктивным, что может лишить спортсмена израильского гражданства.