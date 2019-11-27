«Ненасытная тварь»: в Сеть утекла переписка мужа Лолиты с любовницей

Ранее порцию страстных посланий уже обнародовали в эфире передачи «Секрет на миллион» телеканала НТВ, и теперь в Интернет попали последствия очередного «слива» информации.

В переписке муж Лолиты и его новая избранница обсуждают предстоящий секс. Фитнес-тренер радуется, что у Ольги «не болит голова», судя по всему, сравнивая ситуацию со своей женой.

«Даже не рассчитывай», - отвечает ему Ольга.

Тот, в свою очередь, называет любовницу «ненасытной тварью», но косметолог не обижается на такое сравнение.

«Когда насытилась, считай, умерла. А твари, они живучие», - пишет она.

«Моя любимая тварь будет жить вечно», - отвечает Дмитрий.

Примечательно, что Дмитрий Иванов ранее говорил о том, что не изменял Лолите, а его переписка с Ольгой носила шуточный характер. При этом пара съехалась лишь после расторжения отношений с певицей.