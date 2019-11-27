Ср, 27.11.2019
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Смотрите, какие роскошные дамы участвовали в модном показе эстонского дизайнера Дениса Мистюрина
ГАЛЕРЕЯ!

23 ноября состоялся модный показ бренда «Deniss Mistjurin Design».

Гостей встречали прекрасные модели и ведущий вечера Леонид Люцкевич. Пришедших баловали подарками от спонсоров показа: Linea Shop, Beautiful Me, Nurme, Faberlic, Crazy Ice Roll. Напитками гостей вечера угощали Nudist Drink.

Вечер был посвящен прекрасным дамам.​ На подиуме были представлены элегантные образы дизайнерской одежды от бренда Deniss Mistjurin Design.​

Deniss Mistjurin — это эстонский бренд, который представляет эксклюзивную одежду класса люкс. Цель и концепция модного бренда — создать для женщин неповторимые, женственные, грациозные образы, которые позволили бы женщинам чувствовать себя удобно, стильно и аристократично. Создатель бренда, дизайнер Денис Мистюрин, создает утонченные платья, костюмы для женщин с любым размером одежды, в том числе Plus-size. В показе приняли участие не только профессиональные модели JK Club Models, но и шикарные успешные женщины Эстонии – телеведущая и радиоведущая Юлия Календа, актриса русского театра Елена Тарасенко, певица и актриса Диана Клас, а также прекрасная Ксения Репсон и Татьяна Новоженина. Девушки купались в овациях и чувствовали себя превосходно на подиуме в одежде от бренда Deniss Mistjurin Design. Образы дизайнера дополнили аксессуарами от Ирины Тороповой и салона TET&FUR.​

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