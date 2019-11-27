Смотрите, какие роскошные дамы участвовали в модном показе эстонского дизайнера Дениса Мистюрина
23 ноября состоялся модный показ бренда «Deniss Mistjurin Design».
Гостей встречали прекрасные модели и ведущий вечера Леонид Люцкевич. Пришедших баловали подарками от спонсоров показа: Linea Shop, Beautiful Me, Nurme, Faberlic, Crazy Ice Roll. Напитками гостей вечера угощали Nudist Drink.
Вечер был посвящен прекрасным дамам. На подиуме были представлены элегантные образы дизайнерской одежды от бренда Deniss Mistjurin Design.
Deniss Mistjurin — это эстонский бренд, который представляет эксклюзивную одежду класса люкс. Цель и концепция модного бренда — создать для женщин неповторимые, женственные, грациозные образы, которые позволили бы женщинам чувствовать себя удобно, стильно и аристократично. Создатель бренда, дизайнер Денис Мистюрин, создает утонченные платья, костюмы для женщин с любым размером одежды, в том числе Plus-size. В показе приняли участие не только профессиональные модели JK Club Models, но и шикарные успешные женщины Эстонии – телеведущая и радиоведущая Юлия Календа, актриса русского театра Елена Тарасенко, певица и актриса Диана Клас, а также прекрасная Ксения Репсон и Татьяна Новоженина. Девушки купались в овациях и чувствовали себя превосходно на подиуме в одежде от бренда Deniss Mistjurin Design. Образы дизайнера дополнили аксессуарами от Ирины Тороповой и салона TET&FUR.
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