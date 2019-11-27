Смотрите, какие роскошные дамы участвовали в модном показе эстонского дизайнера Дениса Мистюрина

Deniss Mistjurin — это эстонский бренд, который представляет эксклюзивную одежду класса люкс. Цель и концепция модного бренда — создать для женщин неповторимые, женственные, грациозные образы, которые позволили бы женщинам чувствовать себя удобно, стильно и аристократично. Создатель бренда, дизайнер Денис Мистюрин, создает утонченные платья, костюмы для женщин с любым размером одежды, в том числе Plus-size. В показе приняли участие не только профессиональные модели JK Club Models, но и шикарные успешные женщины Эстонии – телеведущая и радиоведущая Юлия Календа, актриса русского театра Елена Тарасенко, певица и актриса Диана Клас, а также прекрасная Ксения Репсон и Татьяна Новоженина. Девушки купались в овациях и чувствовали себя превосходно на подиуме в одежде от бренда Deniss Mistjurin Design. Образы дизайнера дополнили аксессуарами от Ирины Тороповой и салона TET&FUR.​